Arezzo, 2 marzo 2020 - E' arrivato il primo tampone positivo sul Coronavirus. Si tratta di una donna di 42 anni, residente a Pergine: era già in isolamento volontario insieme al marito e ai figli e ora è stata disposta anche la quarantena.

In ogni caso la donna è in buone condizioni e in casa, naturalmente in quarantena. In corso i controlli anche sul nucleo familiare per capire se il contagio si fosse già esteso ai parenti stretti.

Nelle prossime ore saranno prese le misure su altri eventuali contatti che abbia avuto nel corso degli ultimi giorni.

In base alle prime indicazioni la donna ha contratto il virus da un'amica trentenne già contagiata a Firenze, uno dei primi casi in Toscana, e che aveva fatto un viaggio nella zona di Milano.

Ed ecco l'annuncio che il sindaco Simona Neri ha fatto su Facebook

"Questa mattina ho ricevuto comunicazione ufficiale da parte della Direzione Asl Sud Est della presenza di 1 caso positivo al Coronavirus COVID-19 nell'abitato di Pergine Valdarno. il soggetto, che al momento attuale si trova in cura presso la propria abitazione, in carico al servizio sanitario, si trovava già in isolamento volontario insieme al proprio nucleo familiare, che da oggi sarà comunque sottoposto ad ordinanza di quarantena.

L'Amministrazione è in stretto contatto con Asl, Prefettura e la task force regionale per trattare e monitorare con la massima attenzione l'evoluzione della situazione, anche ai fini dell'adozione di eventuali provvedimenti di competenza.

Non appena la Asl avrà effettuato tutti i necessari accertamenti sanitari, sarà data tempestiva comunicazione delle iniziative che verranno intraprese a riguardo.

Così come avvenuto nei giorni scorsi e di concerto con Regione Toscana e tutte le Istituzioni coinvolte, ricordo ai cittadini di prestare attenzione nel rispettare le buone pratiche di prevenzione igienico-sanitaria e di rivolgersi al proprio medico di famiglia, al proprio pediatra o al numero verde messo a disposizione dalla Asl Sud Est (800 57 95 79) per eventuali chiarimenti in merito.

