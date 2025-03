Coro Città di Piero, consiglio direttivo al rinnovo. Al vertice è stata confermata Elena Carboni

Molte conferme e quindi poche novità al termine delle elezioni, tenutesi nei giorni scorsi, per il rinnovo del consiglio direttivo del Coro Città di Piero Domenico Stella di Sansepolcro, la storica corale biturgense che non manca mai di animare i principali momenti, religiosi e laici, della vita cittadina. Presidente rimane Elena Carboni, così come Joanna Harvey nelle mansioni di vice e Assunta Bruscoli in quelle di segretario e tesoriere, a dimostrazione del riconoscimento, da parte dell’assemblea dei soci cantori, dell’impegno profuso dai loro rappresentanti nel triennio precedente. Fra gli altri membri rieletti vi sono Giancarlo Baglioni, Claudio Fiordelli, Roberto Marsupini e Paolo Massimetti; infine, si segnala il rientro nel direttivo di Pasquale Longo, già presidente della formazione nel triennio 2019-2022.