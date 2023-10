Coppa Italia: Renate batte l'AlbinoLeffe a Zanica (Bergamo)

ZANICA (Bergamo)

L’AlbinoLeffe ha dato l’impressione di non tenerci più di tanto a questa Coppa Italia. Il Renate ha vinto infatti 2-0 senza soffrire, guadagnandosi con merito la qualificazione. Fino al 36’ la Celeste è in partita e ci prova con Longo e Carletti senza pero trovare la porta, Il Renate si presenta una volta in avanti ed è subito gol: al 41’ svetta Amadio che di testa insacca, 0-1 al primo affondo. Nei primi minuti della ripresa l’AlbinoLeffe ci prova con Toccafondi e Genevier.

Poche le occasioni.

Nel finale il Renate firma però il bis con Procaccio. Il Renate passa così il turno di Coppa Italia confermando gli ottimi risultati. L’AlbinoLeffe, con tante riserve in campo, conferma il suo momento no e si prepara da sfavorito al prossimo derby orobico contro l’Atalanta U 23.

Mister Pavanel del Renate: "Ci tenevamo a passare il turno, e ci siamo riusciti con pieno merito. Partita su ritmi più bassi rispetto al campionato, ma diversi giocatori che finora erano stati meno impiegati hanno fornito risposte molto positive".

Per la squadra bergamasca invece la consapevolezza di dover fare di più nelle prossime uscite.

Vasco Algisi