Comuni, è il giorno dei candidati Sfida Gragnoli-Tassini sul dopo Neri

di Francesco Tozzi

È fatta. Michele Gragnoli e Jacopo Tassini sono ufficialmente i candidati alla carica di sindaco del comune di Laterina Pergine. Dopo lunghe trattative e tra mille incertezze, ieri sono state depositate al fotofinish le firme per le due liste in competizione nel turno elettorale del 14 e 15 maggio. Tutti ai blocchi di partenza per afferrare il testimone di Simona Neri che ha scelto di non ricandidarsi. Gragnoli, ingegnere, da nove anni assessore ai lavori pubblici, già vicesindaco di Pergine, è al timone di #Insieme, compagine di centrosinistra che stavolta si presenta unito. Ne è prova la presenza tra i candidati al consiglio comunale

di Rossella Lattanzi, leader della Sinistra e in pole per un ruolo in giunta, che nel 2018 presentandosi da sola raggiunse quasi il 15%.

Nella lista, un mix tra figure d’esperienza e volti nuovi, spiccano altri nomi forti. C’è Catia Donnini, ultimo sindaco di Laterina prima della fusione, e Romina Zamponi, docente di lingue di Montalto, esponente di spicco nelle amministrazioni Palazzeschi e Prizzon e consigliere d’opposizione a Pergine tra il 2014 e il 2018.

Sul fronte opposto, Tassini si presenta a capo di Rinascita, lista civica trasversale il cui "kingmaker" è il farmacista Stefano Bellezza, riferimento del centrodestra locale. Il candidato sindaco, pure lui ingegnere, dal 2018 è consigliere d’opposizione e si definisce un moderato. In squadra, Alberto Ricci, presidente del circolo territoriale di Fdi, ma anche volti della società civile. Tra tutti, Giampaolo Casucci, trainer del Pedale Toscano Ponticino, e Antonio Paoli del Rotary Club Valdarno, già attivo nelle Acli. Da sinistra, spunta Giada Nieddu, consigliera di maggioranza che fino a poco tempo fa ha sostenuto la sindaca Neri. Riposizionamenti in entrambe le coalizioni, che fanno emergere le difficoltà a raggiungere un punto di caduta. Ora, un mese di campagna elettorale, poi la parola passerà agli elettori.

Michele Gragnoli Sindaco - #Insieme Laterina Pergine Valdarno: Riccardo Maraghini, Romina Zamponi, Rossella Lattanzi, Luca Allori, Alessia Capelli, Catia Donnini, Massimo Magnanini, Rossana Piomboni, Giacomo Severi, Dimitri Lazzerini, Francesca Senesi, Pasquale Galastri.

Rinascita - Tassini Sindaco:

Antonio Paoli, Alberto Ricci, Giampaolo Casucci, Barbara Sestini, Antonio Nocentini, Matteo Casini, Alessandra Chighine, Federica Frangipani, Roberto Michelini, Giada Nieddu, Luca Sarchini, Samuele Guerrini.