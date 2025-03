Completato il restauro della scalinata tra via Trieste e via Dante

Conclusi i lavori alla scalinata tra via Trieste e via Dante. 165 mila euro il costo complessivo del lavoro finanziato per 145 mila euro da un apposito contributo Gal. "Il progetto aveva come obiettivo quello di garantire l’accesso pedonale alla città chiusa dentro le mura storiche, fino all’area monumentale del Cassero, fondamentale per una migliore vivibilità del centro storico", spiega il Vicesindaco Devis Milighetti.

Si è trattato di un intervento di restauro conservativo della scalinata che parte dalle aree di sosta fuori dalle mura su via Trieste ed arriva alla cosiddetta porta Perugina. "Con il restauro della scalinata, che attraversa tutti i livelli dell’acropoli cittadina – conferma ancora Milighetti - si sono così recuperate due piazzette che si trovano su due livelli diversi. Questi spazi, con la posa delle panchine e l’estensione del wi-fi cittadino, diventano a tutti gli effetti luoghi di aggregazione per giovani e meno giovani, a seconda delle diverse ore del giorno".

L’intervento ha cercato di salvaguardare gli elementi recuperabili attraverso il consolidamento e la sostituzione degli elementi lapidei molto degradati e la riqualificazione delle piazzette che si trovano lungo il percorso. Infine, la ringhiera è stata consolidata e riverniciata. "Durante l’esecuzione dei lavori e in particolare durante lo smontaggio degli scalini in pietra, è stato verificato che i gradini che componevano la scala situata tra via Trieste e via Dante, non erano stati realizzati su un terrapieno, ma poggiavano sulle murature perimetrali; è stata quindi valutata la necessità di rinforzare la struttura", conclude il Vicesindaco.

La.Lu.