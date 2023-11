Como, non basta Cutrone. Il Pisa rimonta: è 1-1

Buon pareggio del Como a Pisa, per 1 a 1, anche se gli azzurri avrebbero meritato i tre punti per quanto visto in campo. Il Como al 13’ passa in vantaggio, numero di Verdi, che va sul fondo a destra e mette una palla lunga in area, dove Cutrone in acrobazia, s’inventa un eurogol. Dopo 46 secondi della ripresa i toscani pareggiano, un’ azione a sinistra in contropiede di Maklar, che trova impreparata la difesa lariana, con passaggio a Vanoli solo in area che di sinistro brucia Semper. Clamorosa traversa di Cutrone al 26’, su assist di Da Cunha, entra in area e con un pallonetto scavalca Nicolas, ma la palla si ferma sul montante.