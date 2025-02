Commercialisti, Tiezzi lancia l’allarme “Indispensabile nuova rottamazione in dieci anni”

Arezzo, 17 febbraio 2025 – “La proposta di una nuova rottamazione a cui ha dato il via libera il Ministro dell’Economia Giorgetti, mi trova assolutamente d’accordo.” - afferma il presidente dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Arezzo Roberto Tiezzi.

“La ripresa di molti settori dell’economia nazionale, in particolare nella nostra provincia del comparto della moda, passa necessariamente anche per una nuova pace fiscale”, sottolinea il presidente di Arezzo che prosegue evidenziano come “l’allungamento dei termini di pagamento dei debiti tributari previsto nella nuova rottamazione, potrebbe consentire alle imprese italiane la creazione della liquidità indispensabile per tentare di uscire dalla crisi in cui sono piombate.

Per ultimo, ma non meno importante, si creerebbero i presupposti per lo Stato, di stralciare i crediti tributari deteriorati a fronte di entrate, che seppur di modesta entità, sarebbero certe.” A confermare tale posizione uno studio sui bilanci di 60 mila società di capitali italiane, a cura del Professor Giulio Andreani, professore di diritto tributario alla Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze di Roma, che ha certificato che un’impresa su cinque è a rischio default a causa dei debiti col fisco.

“Un autentico disastro che dimostra ancora una volta che l’enorme magazzino di crediti del fisco, risulta in gran parte avariato, in quanto inesigibile, come ha certificato l’ex numero uno dell’Agenzia delle Entrate Ruffini.

Questa grave difficoltà delle imprese italiane che ha inevitabili riflessi anche nei bilanci familiari, necessita di un intervento governativo immediato” – conclude Tiezzi.