Collaboratore domestico per un nucleo familiare

1 EDUCATORE

Si ricerca educatore professionale preferibilmente con esperienza per nucleo familiare di Cortona per supportare la persona nello svolgimento delle attività quotidiane, legate direttamente alla cura personale, con obiettivi relazionali in un contesto di recupero alla vita quotidiana. Lavoro part time. Contratto a tempo indeterminato Codice: AR-203300. Scadenza: 31 ottobre

1 COLLABORATORE DOMESTICO

Si ricerca collaboratore con esperienza, per tre componenti dello stesso nucleo familiare, residenti in tre abitazioni distinte, tutte ubicate nella città di Arezzo. La figura ricercata dovrà provvedere alla pulizia degli ambienti, lavorando alcuni giorni della settimana presso un’abitazione, altri giorni presso un’altra e altri in un’altra ancora. Lavoro part time, contratto: lavoro domestico. Codice: AR-203254. Scadenza: 30 ottobre.