Colcitrone, la carica degli ex. Francoia è il capitano in pectore. Marmorini e Bichi si candidano

Tre ex rettori e un ex capitano pronti a scendere in lizza per rinforzare il consiglio direttivo di Porta Crucifera dopo le recenti squalifiche della magistratura che hanno messo fuori dalla Giostra diversi dirigenti. Mario Francoia è il candidato numero uno per il ruolo di capitano, mentre hanno dato la disponibilità come consiglieri Luca Bichi, Marco Ercolini e Giorgio Marmorini. Molto dipenderà anche dall’assemblea dei soci che si terrà questa sera a Palazzo Alberti, dove si darà il via ufficiale alla procedura elettorale per il rinnovo del consiglio direttivo.

Ma i giochi sembrano già fatti. Rettore senza problemi resterà Andrea Fazzuoli, mentre a sostituire nel ruolo di capitano lo squalificato Alberto Branchi sarà quasi sicuramente l’ex capitano rossoverde Mario Francoia. Vincitore di due lance d’oro il 20 giugno 2009 e il 5 settembre 2010 entrambe con i giostratori Alessandro Vannozzi e Carlo Farsetti e insieme all’allora rettore Marco Ercolini, che sembra intenzionato pure lui a rientrare nel direttivo di Colcitrone. Come del resto vuol rientrare Luca Bichi, rettore dal 2013 al 2015 quando a difendere i colori di Porta Crucifera erano i giostratori Alessandro Vannozzi e Carlo Farsetti. Ha vinto una prova generale, ma non è mai riuscito a coronare il sogno di portare in Palazzo Alberti una lancia d’oro. Adesso è pronto a rimboccarsi di nuovo le maniche per la causa cruciferina.

"Ho dato la mia disponibilità a candidarmi - dice Luca Bichi - vediamo cosa succede all’assemblea di stasera e vediamo qual è il volere dei soci rossoverdi alle urne". Le ambizioni di Bichi, in questa tornata elettorale non sono però alte come in passato e lui stesso ammette di non puntare a cariche importanti. "Mi metto a disposizione del quartiere come semplice consigliere - dice - ho già tantissime cose da fare e non voglio assolutamente avere altri importanti impegni". Curriculum in Giostra molto più lungo per Giorgio Marmorini, da una vita legato alla manifestazione. Negli anni Settanta ha fatto parte del Gruppo Musici, è stato poi magistrato della Giostra e rettore negli anni Novanta. Ruolo con il quale ha portato nella rastrelliera rossoverde quattro lance d’oro: nel 1991, 1992, 1993 e 1995. Le prime due con i giostratori Eugenio Vannozzi e Marco Filippetti, le altre con Marco Filippetti e Alessandro Vannozzi e sempre, però, con Guido Raffaelli come capitano.

Negli ultimi anni Marmorini ha seguito la Giostra come commentatore televisivo, ma era sempre rimasto vicino a Colcitrone per il quale lo scorso anno il figlio Gianmatteo ha debuttato nella Prova Generale. E adesso per Giorgio Marmorini si prospetta un ritorno dopo trent’anni nella stanza dei bottoni. L’assemblea di questa sera e le operazioni della commissione elettorale dei prossimi giorni chiariranno ancora di più la strategia di Porta Crucifera, al lavoro per rendere il quartiere sempre più forte. Sembra che ci sia anche l’ipotesi di portare da 15 a 21 i componenti del consiglio direttivo.

Ultimo quartiere ad avviare l’iter per il voto sarà Porta del Foro che stasera ha il consiglio direttivo che dovrebbe fissare la data dell’assemblea dei soci, probabilmente all’inizio di febbraio.