Coingas: proposta di aumento compenso e premio di risultato per il 2025

Un aumento del compenso ed, eventualmente, anche un premio di risultato per il 2025. Il punto 3 all’ordine del giorno dell’assemblea ordinaria dei soci di Coingas ha fatto sobbalzare sulla poltrona diversi sindaci che fanno parte della compagine della società che, insieme a Consiag di Prato, Intesa di Siena e Vivi Servizi di Ancona, controlla Estra.

La proposta di aumentarsi lo stipendio e di attribuirsi anche un premio (ancora da quantificare) è contenuto nella lettera di convocazione a firma dell’amministratrice unica di Coingas Maria Paola Petruccioli che fissa l’assemblea dei 27 Comuni soci il 18 dicembre prossimo nella sede di via Cocchi.

Un vertice di routine per la fine dell’anno in cui si discuterà della bozza del bilancio 2024 e della definizione del budget delle sponsorizzazioni per il 2025. Ma prima delle tradizionali "varie ed eventuali" c’è il punto 3 della convocazione che recita testuale: "Adeguamento compenso amministratore ai sensi del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 e seguenti - eventuale previsione di riconoscimento premio di risultato per l’anno 2025". Il decreto risale al governo Monti e reca "disposizioni per la revisione della spesa pubblica". Ma la spending review, in questo caso, sarebbe al contrario.

Petruccioli, ex presidente della Casa Pia Fossombroni, è un’avvocata molto stimata in città e vicina alla lista civica del sindaco Alessandro Ghinelli che l’ha scelta nel giugno dello scorso anno, nella logica dell’alternanza di genere, per prendere il posto di Franco Scortecci con cui i rapporti si erano improvvisamente raffreddati.

Sul sito di Coingas si legge che l’incarico dell’amministratrice unica ha la durata di un anno e mezzo e va avanti "fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024" (ossia la prossima primavera) e il compenso li è fissato in 25mila euro. La sua elezione, un anno e mezzo fa, avvenne con molte defezioni: solo 12 sindaci presenti su 27, con assenze anche nel centrodestra, come quella di Cortona. Il nome di Petruccioli passò a maggioranza con l’astensione dei sindaci di Lucignano, Civitella, Foiano, Talla e Pratovecchio-Stia, a indicare un clima non troppo sereno.

Ora la fuga in avanti nel contesto delicato di Coingas. Società finita agli onori delle cronache giudiziarie per le consulenze d’oro che hanno portato alle condanne di Pier Ettore Olivetti Rason, Sergio Staderini e Jacopo Bigiarini e oggi impegnata nella partita a scacchi della multiutility. Adesso la richiesta di aumento del compenso e di un premio da parte dell’amministratrice Petruccioli, in una società che non ha funzioni operative e dunque risultati industriali.