Cna, sicurezza delle strade, situazione pesante sulla e45

Arezzo,18 marzo 2025 – Il presidente della Federazione Trasporti CNA Antonio Peruzzi, dopo le ennesime giornate difficili sulla E45 nel tratto toscano e romagnolo, lancia un vero e proprio grido d’allarme in materia di sicurezza stradale che non riguarda solo gli autotrasportatori.

“Siamo di fronte ad eventi climatici sempre più estremi, e questo è vero, ma non bastano a giustificare un deficit di sicurezza che sta creando situazioni di vero e proprio allarme tra tutti gli utenti della strada, e non solo tra gli autotrasportatori – afferma Peruzzi.

Nel fine settimana infatti, oltre ai pochi mezzi pesanti che hanno circolato, anche numerose autovetture hanno subito i disagi, e in qualche caso riportato danni, per condizioni del manto stradale, che è una vera e propria groviera.

Il trasporto su gomma in un territorio come il nostro è una necessità e quindi non può e non deve essere considerato sempre come una causa dei problemi, anziché una vittima come è in realtà.

Ricordo infatti – prosegue il Presidente Fita Cna di Arezzo – che, come molti imprenditori che hanno i mezzi d'opera, paghiamo anche una tassa aggiuntiva che dovrebbe servire proprio per garantire la manutenzione delle strade, che indubbiamente i nostri mezzi contribuiscono a usurare, ma che i frutti di questo meccanismo non si vedono e siamo quindi costretti a chiedere a gran voce che si facciano interventi sia di manutenzione che di progettazione sulle nostre strade.

La E45, infatti, oltre ai problemi contingenti sul manto stradale non ha aree di sosta e di parcheggio adeguate per gli autotrasportatori, ma sono limiti che ritroviamo un po’ in tutto il sistema viario.

In questi giorni abbiamo anche fatto una valutazione analoga sul tratto aretino della Due Mari dove le forti piogge hanno portato a situazioni incredibili alle quali non si posto riparo con tempestività mentre i tempi di intervento sono fondamentali.

Chiamo quindi allo Stato di garantire realmente quella sicurezza stradale per la quale siamo spesso chiamati in causa garantendo una rete viaria al riparo dai danni causati da piogge e da esondazioni di fiumi e torrenti, che è un altro grande tema, per garantire tutti gli utenti, e non solo gli autotrasportatori, che quotidianamente si mettono in viaggio sulle nostre strade”, conclude il Presidente di Fita CNA Antonio Peruzzi.