Cittadinanza onoraria ad Alessandrini

Un riconoscimento all’uomo, all’artista, al suo perenne rapporto con il Borgo. Il Comune di Sansepolcro ha deciso di conferire la cittadinanza onoraria a Franco Alessandrini. Pittore, grafico e scultore di chiara fama figlio di questa terra, un artista del mondo che vive da anni negli Stati Uniti e che negli States è apprezzato e coccolato, ma che non ha mai reciso il suo solido legame con Sansepolcro e la sua gente.

Del resto, Sansepolcro porta qua e là l’impronta di Franco Alessandrini in ogni angolo, visibile agli occhi dei suoi concittadini e dei visitatori. Fra gli altri, nel monumento dedicato a Luca Pacioli in piazza San Francesco, nel monumento al Barocciaio alla rotatoria di Santa Fiora, nell’omaggio alle merlettaie di piazza Garibaldi. Persino al culmine di una passeggiata fra le più care ai borghesi, quella che conduce sino al Sacro Eremo di Montecasale, impreziosito alla sua sommità dalla statua da lui realizzata in onore di San Francesco. Un autentico patrimonio di Sansepolcro, di cui è apprezzato ambasciatore di qua e di là dall’Oceano.

Qui c’è un’associazione culturale che porta il suo nome, qui c’è una delle sue "botteghe" in pieno centro dove realizza ed espone le sue creazioni. Sul finire degli anni ’50 in piazza Torre di Berta dove un tempo c’era l’antico "Neobar", appena 14enne espose per la prima volta i suoi quadri.