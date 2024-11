Città del Natale e del Vasari. La mappa di tutti gli eventi

I mercatini tirolesi, la ruota panoramica, Babbo Natale, la pista sul ghiaccio, tutto è pronto. Le luci si stanno per accendere sulla città del Natale. Da domani ad Arezzo torna la magia delle feste che quest’anno sposa quella delle arti, offrendo ai visitatori la possibilità di vivere un’esperienza unica nella città che nel 2024 celebra il genio di Giorgio Vasari nel 450mo anno dalla morte. Proprio per questa ricorrenza l’intera edizione di "Arezzo Città del Natale 2024" avrà come filo conduttore il tema "Il Natale delle Arti", a partire dal suggestivo percorso di istallazioni e proiezioni luminose che offrirà una lettura insolita ed emozionante di architetture e palazzi storici. I pronostici fanno già ben sperare, sulla scia degli scorsi anni. Gli alberghi si stanno riempiendo, i ristoranti stanno scaldano i motori. E intanto Arezzo è la prima meta turistica ricercata per i mercatini.

Ad accogliere aretini e visitatori novità e vecchie conoscenze. Il "Prato" si trasforma nel "Bosco delle emozioni" dove viene realizzata una delle istallazioni luminose più originali e grandi d’Italia. Tra le novità la "Piazzetta del vischio", uno spazio di luce che si spalanca nel bosco del "Prato". Tornano poi la pista del ghiaccio e la ruota panoramica e si accende "Il mercato delle arti" con tante proposte di artigianato. La Fortezza Medicea ospita "Natale in Fortezza" e si veste di magia per accogliere la "Casa di Babbo Natale": oltre 10.000 metri quadrati di divertimento per un percorso unico dove si potranno incontrare il grande vecchio coi suoi elfi, tra giochi, installazioni, il Planetario, il Villaggio Lemax e tante sorprese. In Piazza Grande tornano i Mercatini di Natale organizzati da Confcommercio Arezzo e si respirano le atmosfere uniche del Villaggio Tirolese. Sempre in Piazza Grande, il Palazzo di Fraternita ospita "Brick House" , la casa dei mattoncini più famosi del mondo. Fra le novità arriva Eurochocolate che dal 16 al 24 novembre offrirà un’anteprima nel Chiostro della Biblioteca per poi trasferirsi in Piazza della Libertà, dove dal 5 al 29 dicembre, sarà a disposizione dei golosi di ogni età. Altra attrazione inedita del "Natale delle Arti" sarà l’esposizione di alcuni quadri del Presepe di Greggio: statue a grandezza naturale che riproducono le scene affrescate da Giotto nella Basilica di San Francesco di Assisi saranno allestite in alcuni luoghi simbolo della città.