Cinzia Della Ciana e Stefano Pasquini omaggio a Vasari

Cinzia Della Ciana e Stefano Pasquini oggi alle ore 17,30 tornano ancora una volta alla Casa Museo Ivan Bruschi di Arezzo con un evento performante per rendere omaggio al grande Giorgio Vasari di cui non si sono spente in città ancora le celebrazioni.

Focus il Cinquecento, un’epoca in cui le rivalità erano all’ordine del giorno e anche alla corte del Duce Cosimo de Medici non mancarono scintille.

Nella seconda edizione delle sue Vite, Vasari non si peritò di riservare critiche nei confronti di alcuni suoi colleghi. Su Benvenuto Cellini, pur apprezzandone diverse opere, egli fece sostanzialmente un’operazione di discredito molto sottile. I rapporti tra i due del resto erano molto tesi. Cellini per esempio in una sua lirica apostrofa Vasari chiamandolo "empio botolo".

Di tutto questo e molto di più parleranno i due avvocati scrittori durante un’ originale conferenza in cui in una cornice storica disegnata da Stefano Pasquini s’inserirà un dialogo serrato (nel quale presterà la sua voce anche il prof. Andra Matucci) senza esclusione di colpi tra Vasari e Cellini, ovvero tra il grande storiografo aretino e il "primo omo del mondo" (come Benvenuto stesso si autodefinì) che Della Ciana ha scritto per l’occasione.