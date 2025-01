Cinque furti nelle case. Scattano i pattugliamenti

Pronta risposta delle forze dell’ordine ai cinque episodi di criminalità avvenuti nel week end in paese, due furti in appartamento e tre tentati furti. Ieri pomeriggio in paese si sono viste numerose pattuglie dei carabinieri, anche provenienti dalla Compagnia di Bibbiena comandata dal tenente Domenico Gaudio. Ci sono stati anche posti di blocco nelle strada che porta a Chiusi e sono state fermate e controllate numerose persone. Tutto per cercare gli autori degli episodi di sabato e per dare maggiore sicurezza alla cittadinanza. Nei due furti messi a segno nelle abitazioni i malviventi hanno rubato gioielli in una casa e nell’altra denaro per alcune centinaia di euro. Sono in corso le indagini per scoprire gli autori, ma intanto sono stati potenziati i controlli in paese.

"La presenza dei carabinieri a Chiusi della Verna è sempre stata importante - spiega il sindaco Giampaolo Tellini - Abbiamo addirittura due caserme, quella dei carabinieri con tanto di maresciallo fisso e quella dei forestali. Adesso in seguito di questi nuovi episodi di criminalità verrà ancora potenziata la loro presenza in paese. Già ieri pomeriggio ci sono state tante pattuglie e controlli che sono proseguiti anche durante la notte. Abbiamo le telecamere e cerchiamo di collaborare sempre al meglio con le forze dell’ordine per aumentare la sicurezza dei nostri cittadini".

Il problema della sicurezza a Chiusi della Verna è stato sollevato anche dall’opposizione della lista civica "per Chiusi della Verna con Claudio Loddi sindaco". Il gruppo di opposizione in Consiglio Comunale si è attivato per portare all’attenzione del sindaco e della giunta la necessità di un intervento immediato. Durante il prossimo consiglio comunale, l’opposizione presenterà anche una mozione che "prevede l’installazione di nuove telecamere di videosorveglianza nei punti strategici del paese, come ingressi e uscite principali, con l’obiettivo di monitorare i movimenti di veicoli sospetti e di prevenire ulteriori crimini. La sicurezza è un diritto fondamentale - sottolineano i rappresentanti dell’opposizione - e non possiamo più permettere che i cittadini vivano nella paura. Proponiamo un sistema di videosorveglianza efficace e integrato che possa davvero fare la differenza e monitorare anche le zone industriali".

Per rafforzare la proposta e dare voce alla comunità, il gruppo di opposizione ha intenzione anche di fare una raccolta di firme tra la popolazione. "Vogliamo che i cittadini abbiano la possibilità di esprimere la loro preoccupazione e chiedere con forza che l’amministrazione intervenga. La raccolta firme servirà per sostenere la mozione e dimostrare che il tema della sicurezza è prioritario per tutti".