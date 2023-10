Cinghiali in periferia, topi in centro. Le denunce social dei cittadini

di Claudio Roselli

Cinghiali nelle zone più periferiche, grossi topi nel centro storico. Queste le segnalazioni sui social da parte dei cittadini , che si imbattono soprattutto sui primi. Sia sulla parte nord che su quella sud, ma anche nella zona di Porta del Ponte, gli ungulati sono stati visti capitare più volte e spesso con anche la paura di imbattersi in qualche famiglia con al seguito i piccoli, il che diventa più pericoloso. D’altronde, non vi è da stupirsi più di tanto: anche nelle grandi città, questi animali si incontrano per le strade e nei parchi. Dio giorno come di notte, i cinghiali girano spesso nel contesto urbano, perché in questo momento – con le piogge che scarseggiano – le necessità di acqua li costringono a scendere a valle. Che fare, allora? L’amministrazione comunale ha già affrontato questo argomento, che è diventato una sorta di emergenza.

Il sindaco Fabrizio Innocenti precisa di aver ottemperato a tutti gli obblighi istituzionali in suo potere, dovendo sottostare ad esplicite direttive regionali. "Le operazioni di contenimento iniziate lo scorso agosto, da parte della Polizia Provinciale in collaborazione con l’ambito territoriale di caccia, sono proseguite e sono stati attenzionati anche gli esemplari segnalati di recente", ha detto il primo cittadino, cosciente di una situazione che preoccupa molti biturgensi. Peraltro, nel momento in cui si avvistano cinghiali, esistono determinate procedure da rispettare e occorre comunque passare per la Provincia e per l’ambito di caccia, che hanno competenza in materia. Innocenti ha chiesto nuovi interventi e nel frattempo raccomanda alle persone di osservare poche e semplici regole: evitare, soprattutto in questa fase, la somministrazione di alimenti ad animali randagi fuori dalle proprie pertinenze e di conferire in maniera corretta dentro i cassonetti sacchetti contenenti rifiuti organici e di cibo.

Passando al capitolo topi, anche in questo caso vi è stata una segnalazione, ma il consigliere delegato all’ambiente, Alessandro Bandini, ricorda alla popolazione: "A parte il fatto che di segnalazioni ne ho notata soltanto una, c’è un programma preciso di derattizzazione, da aprile a dicembre, concordato dalla nostra amministrazione con l’azienda locale incaricata di eseguire gli interventi. L’ultimo è ancora fresco (26 settembre) e qui a fine anno ve ne saranno altri".