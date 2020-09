Arezzo, 6 settembre 2020 - Brutto incidente questa mattina, domenica 6 settembre, per un cliclista di 59 anni che percorreva i sentieri lungo la Valle di Chio, nel comune di Castiglion Fiorentino. L'uomo è caduto in un dirupo rimanendo ferito a un polso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Ma a causa delle difficoltà del recupero, essendo il 59enne precipitato in una zona impervia, è stato necessario l'intervenuto dell’elisoccorso Drago. Il 59enne è stato trasferito all’ospedale San Donato.

