Arezzo, 9 gennaio 2021 - E' nata per combattere lo spreco di cibo, ma in tempo di pandemia serve anche a contingentare le spese. Così prende sempre più piede l’App Too good to go. Di cosa si tratta? Scaricando l’applicazione si può acquistare una magic box con l’invenduto del giorno e godersi un pranzo, una cena o uno snack a partire da soli 2 euro scegliendo tra ristoranti, forni, bar, pasticcerie, supermercati, hotel. Anche in città il servizio sta prendendo piede e sono numerose le attività e i locali che hanno aderito. Tra queste c'è la pizzeria del Corso, Pizzissima di via Marco Perennio, Caffè dell'Una di via Vittorio Veneto, Regina Margherita di via Petrarca, La bottega della Carne, ma anche Panart Chimera di via Nardi, Caffè Pascucci in via Roma. Dentro prodotti da forno, pasticcini, brioches, tramezzini, sorprese, pizze, panini e carne nel caso della macelleria. Ristoratori e commercianti iscritti all'applicazione possono mettere ogni giorno in vendita le Magic Box, delle 'bag' con una selezione a sorpresa di prodotti e piatti freschi, rimasti invenduti a fine giornata e che non possono essere rimessi in vendita il giorno successivo.

Da parte loro, i consumatori possono acquistare con un semplice tap sull'applicazione pasti a prezzi tra i 2 e i 6 euro, impegnandosi allo stesso tempo nella lotta agli sprechi e nella tutela dell'ambiente, considerando che ogni Magic Box acquistata permette di evitare l'emissione di 2 kg di Co2. Basta geolocalizzarsi e cercare i locali aderenti, che verranno visualizzati sulla mappa della città. Un modo per aiutare ristoranti, forni, bar, supermercati, pasticcerie, hotel, a ridurre il cibo in eccesso a fine giornata. Con prezzi tra i 2 e 6 euro ci si può assicurare un buonissimo pasto a bassissimo prezzo e un passo ulteriore nella tutela dell’ambiente e nella lotta agli sprechi. Per usufruire del servizio e iniziare ad acquistare box zero spreco basta aprire l'app e scegliere la Magic Box che combatte lo spreco di cibo.

Panini, paste e prodotti da forno da salvare che altrimenti rimasti invenduti andrebbero buttati. Too Good To Go invece è un'applicazione mobile che collega i clienti a ristoranti e negozi con cibo in eccesso invenduto. L'applicazione copre le principali città europee ed è attiva anche in città. Per unirsi alla lotta contro lo spreco dei milioni di Waste Warriors basta scaricare Too Good To Go, l’app numero 1 al mondo per combattere gli sprechi di cibo. Ogni anno, un terzo di tutto il cibo prodotto nel mondo infatti viene buttato. Too Good To Go cerca di porre fine agli sprechi e contribuire a creare un mondo in cui il cibo prodotto è solo il cibo consumato. E sono milioni i pasti che già stati salvati e consumati grazie a Too Good To Go. Il servizio unisce la possibilità di dare il proprio contributo all’ambiente spendendo poco. Dopo aver scaricato l’app basta trovare quello che si desidera mangiare ed effettuare l’ordine. Quindi andare a ritirare la magic box nella fascia oraria specificata e scopri cosa c’è dentro. Inoltre, per limitare l'uso di imballaggi, i negozi aderenti a Too Good To Go incoraggeranno i clienti a portare da casa contenitori e sacchetti propri. “Scaricate la app contro lo spreco alimentare – dicono da Panart – da oggi abbracciamo questo progetto, aiuteremo a combattere gli sprechi, tutti possiamo fare la nostra parte”.