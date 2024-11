Che la festa abbia inizio. Cortona scalda i motori. Sorpresa Babbo Natale e poi spettacoli di luce

Conto alla rovescia a Cortona per "Natale di Stelle". L’apertura del programma che animerà la città fino all’epifania, è previsto per sabato. L’inaugurazione si terrà alle 17 con l’esibizione dei cori dei bambini, a seguire l’avvio degli spettacoli con "Laser music show" e l’apertura delle principali attrazioni come il Santa Claus Virtual Express, un’esperienza immersiva che farà da via d’accesso alla Casa di Babbo Natale a Palazzo Ferretti.

"Si tratta di un viaggio magico e sorprendente – confermano gli ideatori - dove l’incanto del Natale prende vita in un modo completamente nuovo. Con il Santa Claus Virtual Express, i piccoli viaggiatori entreranno nel mondo incantato di Babbo Natale, vivendo un’esperienza unica grazie alla realtà aumentata che li condurrà, a termine del viaggio, alla casa di Babbo Natale.

I bambini potranno consegnare le loro letterine con i desideri natalizi, scambiare qualche parola con Babbo Natale e addirittura farsi immortalare in una foto ricordo da conservare per sempre". In piazza del Comune aspetta i visitatori uno speciale videomapping, che quest’anno omaggerà il poverello d’Assisi San Francesco. Dopo Luca Signorelli, al quale erano state dedicate le precedenti edizioni, stavolta è il Santo Patrono d’Italia ad essere celebrato sulle facciate dei palazzi di piazza della Repubblica.

In piazza Signorelli saranno presenti i mercatini dedicati all’artigianato, in piazza Garibaldi ci sarà la giostra per i bambini e una sezione gastronomica dei mercatini. Spazio anche alle iniziative sul territorio con iniziative a Camucia (21 dicembre), Terontola (14 dicembre) e Mercatale (dal 13 al 15 dicembre), mentre a Creti la notte della Vigilia andrà in scena il Presepe Vivente. Confermati nel programma del Natale anche gli eventi di Capodanno con la festa in piazza di San Silvestro, la Colazione al Museo e il concerto della Cor Orchestra. Dal 7 di dicembre sarà aperta anche la mostra del Modellismo e del giocattolo d’epoca negli ambienti del centro convegni Sant’Agostino, in via Guelfa.

La mostra offrirà un’ampia selezione di modellini ferroviari, robot, giocattoli spaziali, navi, aerei, automobili, costruzioni meccaniche, soldatini, bambole e molto altro. I giocattoli provengono dalle collezioni di appassionati della Toscana e dell’Umbria. Tra i pezzi più attesi dell’esposizione ci sarà un grande plastico ferroviario, un’opera meticolosa realizzata da un appassionato di Perugia che trasporterà i visitatori in un viaggio ferroviario in miniatura.

Le iniziative di "Natale di Stelle" coinvolgeranno il tessuto associativo, culturale ed economico del centro e dei borghi cortonesi. La regia del programma è curata da Cortona Sviluppo con il contributo del Comune di Cortona, degli sponsor e la fattiva collaborazione di operatori e realtà locali. Fra le novità di questa edizione, c’è la collaborazione per la promozione con Castiglione del Lago e l’evento "Luci sul Trasimeno".