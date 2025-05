Champions, esodo interista. Pulmini e auto per Monaco

di Marco Corsi

Quarant’anni dopo la finale dell’Heysel tra Liverpool e Juventus, un’altra italiana approda in finale di Champions. E’ l’Inter di Inzaghi, che domani sera, a Monaco di Baviera, incontrerà il Paris Saint Germain. I nerazzurri hanno tifosi in tutta Italia e anche la provincia non fa eccezione. Tantissimi i supporter nerazzurri disseminati in questo angolo di Toscana, dove ci sono anche tre Inter Club. Quello , con oltre 800 soci, il "Valdarno Nerazzurro", con 300 soci e l’Inter Club Valtiberina con 180 soci. Tutti mobilitati per la partita più importante dell’anno. "Siamo riusciti ad avere nove biglietti e partiremo per Monaco con un pullmino – ha detto uno dei massimi dirigenti del Club Daniele Panci, che è anche coordinatore degli Inter Club della Toscana – La partenza è fissata per oggi, il rientro domenica. Abbiamo preso un appartamento a 30 km dalla capitale della Baviera, anche perché i prezzi degli hotel in città sono proibitivi".

Saranno poi decine gli interisti aretini che seguiranno la finale da San Siro, dove sarà allestito un maxischermo. Mobilitato anche il Valdarno. Otto i fortunati che sono riusciti ad accaparrarsi il prezioso tagliando, tutti iscritti al Club che ha sede a Montevarchi. Tra loro il presidente del sodalizio, Giuseppe Picchioni e il consigliere Matteo Chianucci. Partiranno in macchina insieme ad altri tre tifosi alla volta della Germania sabato, per poi fare rientro in Italia il giorno successivo. Anche altri tre iscritti all’Inter Club Valdarno, supporter della Benamata, partiranno con mezzi propri. Saranno poi almeno una cinquantina i soci valdarnesi che si recheranno a Milano, stadio Meazza, per vivere la finale insieme ad altri 50.000 tifosi della vecchia Ambrosiana. Insomma, una mobilitazione vera e propria. 18.000 i biglietti che sono stati assegnati ai supporters nerazzurri per la finale di Champions, a fronte di richieste cinque volte superiori.

L’Inter ha predisposto criteri di assegnazione che hanno premiato gli abbonati storici per almeno otto stagioni consecutive a partire dal 2015, ma anche alcuni soci Inter Club con almeno 12 anni consecutivi di anzianità. Il 40% dei tifosi che hanno potuto acquistare i biglietti è proprio rappresentato da iscritti ai 1.128 club distribuiti in tutta Italia e nel mondo. Quella nerazzurra è la società che ha più club organizzati in Italia e il più alto numero di soci, oltre 228.000, cifra record mai raggiunta prima. Covi nerazzurri si trovano anche in 80 paesi del mondo. Un vero e proprio esercito.