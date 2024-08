Cgil: "L’ospedale Misericordia è ingolfato"

“Bella la Maremma, ma la salute?”. Il Sindacato pensionati italiani (spi) della Cgil Grosseto accende i riflettori sulle case di comunità spoke: "troppi dubbi, rischiamo di ingolfare il pronto soccorso di Grosseto". "Le case della comunità cosiddette “hub” (quelle, in sostanza, con più spazi e servizi) nella provincia di Grosseto sono in fase di costruzione, realizzate grazie ai fondi Pnrr", spiega il sindacato . "Le case di comunità spoke, più piccole, sono invece realizzate con fondi della Asl e alcune sono già : in provincia saranno a Pitigliano, Manciano, Orbetello, Ribolla (già completata), Scansano (già completata), Massa Marittima". Proprio sulle spoke, non mancano le incertezze, dice il Spi. "Sulle hub la delibera è più chiara – dice Bartalucci – Sono finanziate dal Pnrr, mentre le Spoke dal sistema sanitario regionale. Se il governo centrale non finanzia la sanità però, la Regione sarà a sua volta in difficoltà. Rischiamo di arrivare nel 2026 con delle scatole vuote, con la probabilità che si ripeta quanto successo con le case della salute in provincia". "Sulle case di comunità spoke manca un progetto di organizzazione – precisa Bartalucci - Se il concetto da seguire è quello della prossimità lo Spi crede che l’azienda debba avere almeno già un’idea di come utilizzarle". "Il mancato decollo delle case della salute, ha contribuito all’intasamento del pronto soccorso del Misericordia che conta il doppio degli accessi giornalieri rispetto agli omologhi ospedali di Siena ed Arezzo", commenta Erio Giovannelli, segretario Spi Cgil Grosseto.