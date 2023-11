"Cetra una volta", l’omaggio al celebre quartetto agli Antei

Andrà in scena stasera alle 21 lo spettacolo Cetra una volta di Toni Fornari, con Stefano Fresi, Toni Fornari, Emanuela Fresi e Cristiana Polegri, che aprirà la nuova stagione del Teatro degli Antei, promossa dalla Fondazione Toscana Spettacolo e dal Comune di Pratovecchio Stia, che quest’anno ha già registrato un record con 226 abbonamenti già sottoscritti a conferma dell’alta qualità degli spettacoli in cartellone. Il trio vocale Favete Linguis composto da Stefano Fresi, Toni Fornari ed Emanuela Fresi, accompagnato dalla saxofonista e vocalist Cristiana Polegri, porta in scena uno strabiliante concerto-spettacolo che vuole essere un tributo al quartetto più celebre del palcoscenico e della televisione italiana dagli anni ’40 agli anni ’80: il Quartetto Cetra. La musica, le canzoni, le parodie memorabili dell’indimenticabile Quartetto sono riproposti da tre interpreti eccezionali che costituiscono un concentrato esplosivo di bravura, simpatia, bel canto e trascinano il pubblico nell’epoca splendente dei grandi varietà televisivi. Stefano Fresi, Toni Fornari e Emanuela Fresi interpretano tutte le canzoni di maggior successo e si esibiscono in esilaranti parodie musicali, sempre ricalcando lo stile raffinato ed elegante del quartetto.

Così il regista Augusto Fornari introduce lo spettacolo che è anche un viaggio tra passato e presente tra malinconia e risate, sulla scia magica di un quartetto diventato leggenda. "Conosci il Quartetto Cetra?" se lo chiedi ad un ventenne scuoterà la testa mettendo la boccuccia a emoticon dispiaciuto. Ma basta canticchiare "Nella vecchia fattoria…" che lui con gli occhi accesi di chi torna all’infanzia risponderà "ia… ia… ò!" Questa è tutta la magia dei Cetra, fanno parte della tua vita anche se tu non lo sai. La loro eredità musicale non ha bisogno di essere riconosciuta; c’è e basta. Entrati nel dna di un popolo, hanno accompagnato generazione dopo generazione a suon di canzoni indimenticabili. Con loro si respira aria di famiglia".