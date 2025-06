Cesalpino Festival al via. In scena 1300 studenti

L’Istituto Comprensivo Cesalpino di Arezzo presenta il "Cesalpino Festival", rassegna che coinvolge 1300 studenti, 12 location e oltre 30 spettacoli. Ricchissimo il programma. Oggi nella Terrazza San Donato della Provincia di Arezzo, andrà in scena Sogno d’Estate, concerto celebrativo dedicato ai 500 anni dalla nascita di Andrea Cesalpino, medico, botanico e filosofo cui è intitolata la scuola. Un’occasione per intrecciare memoria, arte e bellezza in un contesto aperto alla cittadinanza. L’evento sarà introdotto da una performance di tableaux vivants curata da due classi di prima media: una scelta simbolica e potente che unisce arte visiva e performance, trasformando i giovanissimi studenti in veri e propri custodi della memoria storica. Il concerto, diretto dal maestro Massimo Melani, vedrà l’orchestra della scuola esibirsi in un repertorio che abbraccia Jenkins, Rota, Sting e composizioni originali. Musica come linguaggio universale, capace di attraversare epoche e culture, e qui proposta in una location emblematica: la terrazza affacciata sulla città, come un ponte tra generazioni. Il 5 giugno, al Teatro Tenda, va in scena Suoni di Pace, spettacolo corale frutto di sei mesi di lavoro e riflessione. Sul palco, le classi di prima, seconda e terza media dell’indirizzo musicale uniscono musica, teatro e canto in una proposta artistica dal forte messaggio etico. I testi, ispirati a Tich Nath Hanh e Stefano Mancuso, sono una chiamata alla consapevolezza: un inno alla pace, alla natura, al rifiuto della violenza. Suoni di Pace non è solo uno spettacolo: è un esercizio collettivo di empatia e immaginazione, che insegna ai ragazzi a guardare oltre se stessi e a interrogarsi su ciò che conta davvero. Il terzo spettacolo di venerdì 6 giugno, ambientato nella suggestiva Fortezza Medicea, vede protagonisti 150 studenti e si ispira a Le città invisibili di Italo Calvino. Un testo scritto dai ragazzi stessi, nato da suggestioni ed emozioni, che racconta la città non solo come luogo fisico, ma come spazio dell’anima, proiezione dei desideri e dei sogni. I costumi e le scenografie, realizzati da studenti delle scuole superiori, mostrano come la collaborazione tra ordini di scuola possa generare progetti autentici, multidisciplinari, immersivi. "Il Cesalpino Festival rappresenta l’idea di scuola che vogliamo sostenere: una scuola che educa a bellezza, impegno, partecipazione. Il Comune è orgoglioso di essere al fianco di un progetto che unisce cultura, educazione e comunità" dice il vicesindaco Lucia Tanti. "Non solo un calendario di eventi, ma un modello educativo e culturale" ha detto la dirigente Sandra Guidelli.