Cercasi manager per il Parco. Le nuove figure delle aree protette. Aperto il primo master formativo

di Sonia Fardelli

Anche i parchi e le aree protette hanno bisogno di manager sempre più qualificati per la loro tutela, ma anche per la loro promozione e per sviluppare l’economia intorno ad esse.

E’ per questo che Club Alpino Italiano, Fondazione Campus e Touring Club Italiano hanno organizzato il primo Executive Master in Management dei Parchi e delle Aree Protette, rivolto ai laureati che desiderano acquisire capacità strategico-progettuali e attitudini manageriali-gestionali in relazione allo sviluppo delle aree protette. Sono previste 96 ore di lezione che si terranno dal 19 gennaio al 10 maggio 2024, a cui si aggiungono 12 ore di cantiere in un parco o in un’area protetta, dove mettere in campo le competenze manageriali e gestionali acquisite. Le aree protette non rappresentano soltanto una porzione di territorio con vincoli e divieti a tutela della natura, ma costituiscono anche un’opportunità di sviluppo socio economico. Questa nuova figura di manager dei parchi e delle aree protette deve dunque saper applicare le giuste strategie per salvaguardare la natura, ma anche incrementare il consenso e il sostegno da parte della popolazione locale e avviare azioni di commercializzazione e promozione del turismo ambientale in chiave sostenibile. Attraverso un’offerta multidisciplinare, il master, patrocinato da Federparchi presieduta da Luca Santini che è anche presidente del Parco del , intende formare una nuova figura altamente qualificata per la gestione efficace dei parchi e delle aree protette, con competenze in ambito gestionale, aziendale, giuridico e di marketing.

Tra i temi che saranno affrontati ci sono la gestione dei parchi naturali, l’analisi del comportamento dei visitatori, la gestione delle operazioni e della manutenzione del parco, la pianificazione del turismo, le normative, legislative e amministrative, in tema di aree protette, l’economia del turismo nei parchi nazionali, la gestione dei programmi finanziari europei e internazionali, il marketing per i parchi naturali e una base di ecologia. Il master prevede un numero chiuso di partecipanti che saranno selezionati in base al curriculum. Iscrizioni entro l’8 gennaio 2024. Segreteria organizzativa: master@fondazionecampus.it, telefono 0583333420.