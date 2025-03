Cercasi badanti conviventi a tempo indeterminato

1 BADANTE

Si cerca badante convivente h24 per famiglia di Arezzo, per occuparsi della cura della persona, della pulizia della casa, somministrazione dei farmaci, preparazione dei pasti e uscite per brevi passeggiate. Si richiede buona comprensione e conoscenza della lingua italiana. Lavoro full time, a tempo indeterminato. Lingua italiano. Codice: AR-250993. Scadenza: 28 marzo

1 BADANTE

Si ricerca badante convivente per signora di 87 anni parzialmente autosufficiente di Cortona (frazione Mercatale), per la cura della casa, la preparazione pasti e somministrazione medicinali. Lavoro a tempo indeterminato. Codice: AR-251000. Scadenza: 6 aprile 1 COLF

Si cerca colf per famiglia di Arezzo, per occuparsi della casa e della assistenza domiciliare di una persona. Orario di lavoro: 30 ore settimanali. Codice: AR-250906. Scadenza: oggi