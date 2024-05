Centri estivi. Come iscrivere i bambini

Anche per quest’anno il Comune di Bibbiena promuove i centri estivi dedicati a bambini e ragazzi fino ai 14 anni. Dal 1 al 26 luglio l’amministrazione comunale attiverà nella scuola dell’infanzia di Bibbiena e il Ciaf di Soci, i centri estivi per i bambini dai 3 ai 6 anni, che gia` frequentano la scuola dell’infanzia. I bambini potranno dare libero sfogo alla loro creativita` usando i colori e lasciandosi trasportare dalla musica. Attraverso vari linguaggi artistici potranno esprimere le loro emozioni, i loro vissuti e la loro fantasia. Il percorso sara` un viaggio immersivo nel mondo della musica e dei colori. La programmazione delle attivita` e` curata dalla pedagogista comunale Francesca Menchini insieme agli educatori professionali della Cooperativa Koine`. I centri estivi di Soci e Bibbiena saranno aperti per quattro settimane dal lunedi` al venerdi`, dalle 8 alle ore 13 senza pasto: dal 1 al 12 luglio, dal 15 al 26 luglio. Ogni turno potra` accogliere un massimo di 30 bambini per sede. Il modulo per la domanda di iscrizione può essere scaricato dal sito web del comune. La domanda compilata e firmata, dovra` essere inviata entro e non oltre il 31 maggio. Ci sarà anche un incontro con i genitori il 28 giugno alle ore 18 che si terra` al Ciaf di Soci e alla scuola dell’Infanzia di Bibbiena Stazione. Le famiglie con Isee fino a 11.212 euro possono richiedere la riduzione della quota di compartecipazione alla spesa di gestione del servizio. Per i ragazzi e ragazze fino ai 14 anni si terranno tre turni di esperienze immersive nella natura del Casentino e del Parco in collaborazione con la cooperativa Oros. I tre turni sono dal 29 luglio al 2 agosto, dal 26 al 30 agosto e dal 2 al 6 settembre. Le iscrizioni si apriranno il 3 giugno e chiuderanno il 28 giugno.