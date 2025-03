Cena di beneficienza dell’ordine di Malta per il nuovo centro diurno del Thevenin a Pescaiola

Arezzo, 10 marzo 2025 – Sabato 22 marzo, alle 20, a Ca’ de Cio, nel salone parrocchiale polivalente si svolgerà una cena di beneficenza a base di pesce per l’acquisto di materiale destinato all'adeguamento e al miglioramento dei nuovi locali per il servizio diurno che, da gennaio, la Fondazione Casa Thevenin svolge a Pescaiola in cui vengono accolti ragazzi e ragazze di età inferiore a 16 anni, con problemi importanti in famiglia, dal momento dell’uscita da scuola fino all’ora di cena, quando vengono accompagnati a casa.

Alle 19 sarà celebrata la Santa Messa nell’adiacente Chiesa parrocchiale in cui si pregherà per tutte le iniziative del Thevenin.

L’intero evento è organizzato e gestito dall’Ordine di Malta, tramite la Sezione di Arezzo della Delegazione di Firenze, presente al Thevenin dal 2017. L’offerta è di 30 euro a persona; per le prenotazioni: 3358357183 oppure: 3382411995