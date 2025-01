Ceccarelli e De Robertis (Pd): “ Dopo la Regione si attivi anche il Governo per salvare gli sportelli bancari dei piccoli centri come Rigutino”

Arezzo,9 gennaio 2025 – “La Regione si sta già impegnando per contrastare il fenomeno della chiusura degli sportelli bancari, per cui suggeriremmo al consigliere Casucci di rivolgere le proprie istante al Governo del quale il partito a cui appartiene è componente, chiedendogli di ottenere almeno il risultato di salvaguardare i piccoli sportelli, come quello di Rigutino, visto che il Governo ha totalmente disatteso la promessa fatta di tassare gli extra-profitti delle banche”.

Con queste parole i consiglieri regionali del Pd, Vincenzo Ceccarelli e Lucia De Robertis, commentano la nota diffusa dal Consigliere regionale della Lega. “Il Consiglio Regionale – ribadiscono Ceccarelli e De Robertis - con la risoluzione n.244 del 21 febbraio 2023 ha già sottolineato la necessità di interventi per mitigare gli effetti negativi della riduzione degli sportelli bancari, impegnando il Presidente e la Giunta regionale a promuovere azioni a livello nazionale e locale per garantire la permanenza dei servizi bancari nelle aree più svantaggiate.

E successivamente, il Consiglio Regionale, con la risoluzione n.380 approvata nella seduta del 13 novembre 2024, ha promosso l’istituzione di un osservatorio regionale sulla desertificazione bancaria, coinvolgendo, tra gli altri, le rappresentanze istituzionali, le associazioni di categoria, le organizzazioni sindacali ed i principali soggetti del settore bancario presenti sul territorio toscano, con il compito di monitorare l’evoluzione del fenomeno, raccogliere ed analizzare dati aggiornati sulle chiusure degli sportelli, nonché di promuovere soluzioni mirate a garantire la presenza di tali servizi nelle aree più svantaggiate tenendo conto delle specifiche esigenze dei territori.

Ora aspettiamo di vedere cosa farà il Governo. In ogni caso – concludono Ceccarelli e De Robertis – vorremmo dire al Consigliere Casucci che la migliore soluzione per garantire servizi ai cittadini di Rigutino, sarebbe sostenere la scelta di realizzare in quella località la nuova stazione Medioetruria”.