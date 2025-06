Cavriglia ricorda gli eccidi nazifascisti

Arezzo, 30 giugno 2025 – La comunità di Cavriglia si appresta a celebrare il ricordo delle vittime degli eccidi nazifascisti perpetrati nel comune a 81 anni da quei drammatici giorni. Il programma de “L'Urlo della Memoria” si aprirà la mattina del 4 luglio alle 8:30 con la Santa Messa per i caduti nella Chiesa di San Donato a Castelnuovo, mentre le commemorazioni solenni proseguiranno alle 10:30 con la Santa Messa presso il Monumento ai Caduti a Meleto Valdarno, celebrata dal Vescovo di Fiesole Stefano Manetti. Dopo la cerimonia religiosa, interverranno il Sindaco Leonardo Degl'Innocenti o Sanni, il Presidente della Regione Eugenio Giani, il Dottor Filippo Pellegatti, medico con esperienza nella striscia di Gaza e Giacomo Gambassi, giornalista con esperienza sul campo di guerra in Ucraina.

Alle ore 21, presso Piazza della Repubblica a Castelnuovo dei Sabbioni, è prevista la cerimonia di consegna delle Costituzioni ai diciottenni. A seguire, in collaborazione con il Festival Orientoccidente di Materiali Sonori, la medesima piazza sarà lo scenario del concerto “L'Urlo della Memoria” di Giacomo Rossetti.