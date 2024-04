Castellani e il gruppo dai volti nuovi: "Cittadini parte attiva alle decisioni"

La candidata a sindaco Verusca Castellani ha appena presentato la sua squadra. La Lista Uniti a Sinistra è composta da 16 persone con molti nomi che per la prima volta si affacciano alla politica attiva. A sostegno di Castellani ci sono: Alvaro Fabrizi (pensionato, libero professionista); Simone Bernardini (studente); Monica Bettoni (operaia);Gianni Boldi (pensionato); Brunella Borrelli (artigiana); Fabrizio Favilli (pensionato); Paola Giannini (operatrice socio sanitaria); Fabio Lovari (pensionato); Gabriella Mammoli (libero professionista); Gigliola Mari (pensionata); Andrea Mazzeo (dipendente artigiano); Daniele Monacchini (insegnante); Ida Nocentini (pensionata); Emanuele Perugini (dipendente società energia) Ilaria Presentini (insegnante); Walter Tiberi (pensionato libero professionista). "La nostra squadra è motivata e ben rappresentativa del territorio", conferma la candidata a sindaco di Uniti a Sinistra. "Sono tutte persone che hanno sposato il nostro progetto con convinzione e motivazione. Credo sia stato importante avere in squadra sia persone con esperienze politiche pregresse che possono contribuire a capire certe dinamiche della macchina amministrativa, sia coloro che per la prima volta scelgono di metterci la faccia". Castellani è molto soddisfatta dell’andamento della sua campagna elettorale.

Numerose le priorità su cui intervenire: dalla partecipazione attiva dei cittadini attraverso la costituzione di comitati di partecipazione, alla trasparenza dell’amministrazione nei suoi atti, passando per imparzialità e cura della salute e del benessere della popolazione. Poi collaborazione con associazioni sportive culturali e sociali e scuole per conseguire obiettivi comuni. Spazio anche a politiche importanti in tema di ambiente, territorio e cultura. Sulla collocazione della lista la candidata vuole parlare chiaro: "ci arrivano attacchi continui ma teniamo botta perché la nostra unione a sinistra è molto solida. Noi incarniamo la vera sinistra quella che ha un’etica, che mette al centro i bisogni e l’assistenza ai più deboli, temi che apparentemente, in questo momento, il centro-sinistra sembra aver dimenticato a favore di un profitto scellerato che ha portato a tanti disastri anche a livello locale. Penso alla sanità anche in ambito regionale e a quello che poi ha determinato in termini di depotenziamento di servizi per i cittadini".

Laura Lucente