Caso sicurezza dopo le coltellate. Oggi c’è il vertice in prefettura

di Claudio Roselli

Pressochè immediata, o comunque in tempi rapidi, è arrivata la risposta del Prefetto di Arezzo, Maddalena De Luca, alla richiesta che il sindaco , Fabrizio Innocenti, le aveva inoltrato proprio due settimane fa. Il primo cittadino l’aveva invitata a convocare quanto prima il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica e per le 10,30 di stamani, nella sede della Prefettura, è in programma la riunione alla quale parteciperanno anche il questore, i comandanti provinciali di carabinieri e Guardia di Finanza e quello della polizia municipale biturgense, Antonello Guadagni. In giornata, pertanto, sarà possibile conoscere qualche indicazione e l’esito dell’incontro. "C’era necessità di farlo e anche con una certa premura – dichiara l’assessore biturgense alla sicurezza, Alessandro Rivi – alla luce degli ultimi spiacevoli episodi di microcriminalità avvenuti nel centro storico, con riferimento particolare ai fine settimana. Atti di vandalismo nel cuore delle notte e risse principalmente originate dallo stato di alterazione alcolica delle persone coinvolte, che finiscono con il turbare la quiete pubblica e il sonno dei residenti. Peraltro, quando il sindaco ha inoltrato la richiesta non c’era ancora stato il grave fatto dell’accoltellamento, il che ha reso ancora più urgente l’opportunità di una convocazione del comitato. Sulla questione siamo chiari: chiederemo un maggiore controllo nelle ore serali; è questo il focus principale del quale adesso abbiamo bisogno".

Fra gli argomenti sul tavolo, anche la valutazione legata all’emissione di un provvedimento di daspo per l’oramai noto cittadino di origine straniera che più volte ha provocato danni in città, rovinando dapprima le vetrine di un pubblico esercizio in pieno centro e poi stroncando i rami di una pianta posizionati nei giardini di Porta Fiorentina. Senza dimenticare che il suo cane ha sferrato un morso a una bambina. Quella dell’ordine pubblico è poi una problematica che l’intero consiglio comunale ha preso a cuore; prova ne sia che nell’ultima seduta è stato approvato all’unanimità l’ordine del giorno presentato dalla minoranza di "Adesso Riformisti" nel quale "si impegnano sindaco e giunta a continuare tutte le azioni possibili, anche ai livelli sovracomunali e rendendone conto al consiglio comunale, per incrementare il controllo nel centro storico e nel territorio , riportando la fiducia necessaria ai residenti in modo che possano vivere più serenamente nelle proprie abitazioni tutelando i propri beni senza ansie e paure". In quella circostanza, l’assessore Rivi aveva fatto presente che, assieme ai supporti tecnologici della videosorveglianza, era fondamentale aumentare il numero delle unità delle forze dell’ordine, vista la difficoltà di reimpostare i turni della polizia municipale in ambito notturno".