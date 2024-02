Casentinoapp: i numeri di un grande successo

Arezzo, 23 febbraio 2024 – “CasentinoApp è un nuovo dispositivo digitale che ci sta dando grandi soddisfazioni e ci ha convinto sulla necessità di un potenziamento futuro di questi mezzi digitali attraverso i quali i cittadini possono vivere al meglio il territorio”. Con queste parole l’Assessora Martina Cipriani commenta il risultato dei 1742 utenti che hanno installato sul proprio CasentinoApp.

Martina Cipriani porta anche numeri di interesse sul fronte delle segnalazioni arrivate dai cittadini attraverso il dispositivo: 123 direttamente al Comune e 29 la Polizia Municipale.

Cipriani commenta: “I numeri ci raccontano una realtà apprezzata e molto utilizzata dagli utenti che dimostrano voglia e interesse nell’essere coinvolti a più livelli nel contesto delle cosa pubblica”. CasentinoApp – I Comuni ti informano è un progetto che rappresenta l’evoluzione dell’app “Sicurezza in Casentino” e conserva tutte le funzionalità presenti in “Sicurezza in Casentino”, oltre a introdurre due nuove sezioni di grande interesse ovvero Eventi e Trova.

Eventi serve per rimanere aggiornati sugli eventi che si tengono nel Casentino, che spaziano dalle mostre d’arte agli eventi sportivi, dalle sagre tradizionali alle conferenze informative. Trova aiuta a individuare le zone designate come Aree di Attesa Sicura per la popolazione, dispositivi defibrillatori semiautomatici, farmacie aperte in tempo reale.

Inoltre, sarà possibile individuare stazioni di ricarica elettrica per auto ed e-bike. Tutte queste informazioni saranno geolocalizzate, sia all’interno del comune di residenza di ogni utente che su tutto il territorio del Casentino. Martina Cipriani fa un appello ai cittadini: “La precedente app Sicurezza in Casentino non è più scaricabile dalle ultime versioni di Android e Ios, dato che non rispetta più i requisiti necessari per tali dispositivi.

Mentre per le vecchie versioni di Android e Iphone è ancora visibile fino al 31/08/2024. Invitiamo tutti pertanto a scaricare la nuova App per la cui configurazione è necessario inserire il comune dal cui ci interessa ricevere comunicazioni”.