Case confiscate alla mafia. Arriva mezzo milione per sistemare 19 alloggi

Dalla Regione Toscana arrivano quasi 500mila euro per Marciano della Chiana, l’obiettivo è quello di recuperare i 19 appartamenti e i 22 box auto che erano stati sequestrati alla camorra.

Si tratta di quel complesso residenziale distribuito su due edifici plurifamiliari nell’abitato di Cesa (frazione di Marciano della Chiana), in via Verdi, ai civici dal 15 al 49 che adesso, grazie al contributo della Regione, verrà destinato all’edilizia residenziale pubblica (cioè a case popolari) ma anche ad altri progetti.

Le idee vanno da un nuovo asilo nido fino all’edilizia residenziale sociale, cioè una sorta di "condominio solidale" ad affitto calmierato ed alloggi destinati a donne vittime di violenza di genere. Le idee erano già state anticipate dalla sindaca di Marciano nei mesi scorsi ma adesso c’è un altro tassello in vista di quelli che saranno i futuri utilizzi delle location.

Oltretutto c’è da dire che parte degli alloggi saranno anche destinati alle associazioni del territorio che in quegli spazi potranno trovare un luogo di aggregazione per le loro iniziative.

Dopo diversi anni, gli immobili erano rientrati nella proprietà del Comune soltanto il febbraio di quest’anno ma adesso grazie all’investimento della Regione quei beni che un tempo erano nelle mani di consorterie criminali verranno definitivamente restituiti alla comunità locale con nuove finalità: sia istituzionali che sociali.

Il contributo che arriva da Firenze è il " sequel" di un altro piano di investimenti che era già stato previsto per il triennio 2022-2024.

Il comune di Marciano della Chiana è uno dei 7 comuni della Toscana a cui sono stati destinati fondi, parte del maxi investimento da 3 milioni di euro che la Regione aveva riservato per la riqualificazione di beni confiscati alla mafia.

Non è il primo intervento in questa direzione e in futuro i governatori regionali non negano di continuare su questa scia.

A Marciano della Chiana nel 2021 una ricerca della Regione Toscana metteva in evidenza come il piccolo comune della Valdichiana fosse stato quello dove si erano registrate più sequestri di immobili in un’ottica di contrasto alla criminalità organizzata: adesso quel triste primato può diventare però un’occasione per offrire nuovi servizi alla comunità, specie a chi ha più necessità di assistenze sociali.