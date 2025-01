Caro bollette, prezzi alle stelle: la preoccupazione di Confesercenti

Arezzo,, 2 ottobre 2021 - Caro bollette, impennata per metano e Gpl. Prezzi alle stelle fin da stamani alle stazioni di rifornimento carburanti. Confesercenti si dichiara preoccupata. Il presidente di Confesercenti Arezzo Mario Landini: “è stato un amaro risveglio. Dalle stazioni di rifornimento carburanti è immediatamente balzato agli occhi il rincaro con il prezzo del metano praticamente raddoppiato dalla sera alla mattina e quello del gpl in aumento considerevole. È allarmante quello che accadrà con l'arrivo delle prossime bollette. Di sicuro il rincaro si tradurrà anche in un incremento delle spese per i trasporti e conseguentemente aumenterà il costo della merce. I prezzi alti penalizzeranno le famiglie, e per le imprese c'è il rischio del blocco dei consumi. Insopportabili saranno, per le imprese, gli aumenti fino a quattromila euro”. È decisamente un primo ottobre salato e serve un intervento del governo. “Il decreto taglia-bollette” prosegue Landini “non basta ad evitare la stangata sulle piccole imprese, che si troveranno a pagare fino a 4mila euro l'anno in più per la sola energia elettrica. Un aumento che rischia di avere un impatto notevole soprattutto sui bilanci delle micro e piccole attività, già alle prese con una difficile ripartenza”.

Confesercenti stima rincari preoccupanti. “Per le famiglie” puntualizza il presidente Landini “l'aumento si traduce in un aggravio di circa 350 euro l'anno. Per le micro e piccole imprese il conto rischia di essere ben più salato: un negozio con 10 Kilowatt di potenza disponibile e un consumo energetico di circa 15mila Kwh all'anno vedrà lievitare la bolletta di circa 1.050 euro; un bar, con un consumo medio di 30mila Kwh annui avrà un aumento di circa 2.000 euro, mentre un ristorante con un consumo medio di circa 70mila Kwh avrà un appesantimento di circa 4.100 euro in più l'anno solo per la bolletta elettrica”. “Un tale incremento” conclude il presidente Landini “è inaccettabile. Confesercenti chiede che siano presi provvedimenti per scongiurare il blocco della ripartenza in questa fase difficile post Covid”.