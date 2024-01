Carnevale, domenica prima uscita: quattro i carri

Decolla il carnevale sangiovannese. Domenica la prima sfilata, cui ne seguiranno altre due. Dopo i carri allegorici, una serie di eventi organizzati dalla Pro Loco per rendere la giornata ancora più accattivante. Il programma della manifestazione, presentato ieri in municipio alla presenza del sindaco Vadi, è legato a doppio filo allo straordinario lavoro dei volontari, che si dedicano anima e corpo alla realizzazione dei carri. Il primo sarà quello di re Giocondo che, come di consueto, aprirà la sfilata accogliendo tutti i partecipanti. Il secondo carro, dal titolo "Ma che grilli! Ciccia!!!" ironizza sulla produzione di alimenti a base di insetti, come la farina di grilli, esaltando invece la tradizione toscana della carne. Il terzo sarà un omaggio ai 100 anni del colosso dell’animazione della Disney a tema Sirenetta con Ariel e i suoi amici di avventura. Infine un ultimo carro dal titolo "Coriandoli di pace" dedicato ai più piccoli che hanno il compito di portare un importante messaggio di vicinanza e armonia in un momento storico difficile e complicato. Novità del carnevale 2024 sarà un trenino su cui tutti potranno salire per un giro nel cuore della festa. Il 4,11 e 13 febbraio i giorni da segnare sul calendario.

Si partirà alle ore 15. "Anche quest’anno, la Società del Carnevale Sangiovannese, la Pro Loco con il supporto del Comune hanno preparato un programma ricco di iniziative e di sorprese", ha detto il sindaco. La colonna sonora sarà affidata, per la prima domenica, alla Filarmonica Giacomo Puccini di Pilaia e, per la seconda giornata, alla "Premiata filarmonica Monterosso di Terricciola" e, infine, per il martedì grasso alla "Sciacchetrà streeet band" di San Giovanni. "Abbiamo un programma ricco, divertente adatto a un pubblico di tutte le età – hanno dichiarato il presidente della Società del Carnevale sangiovannese Mauro Bighellini e una delle volontarie, Fulvia Butteri - Non vediamo l’ora di vedere i nostri carri sfilare per le strade di San Giovanni accompagnati da sorrisi e coriandoli". Importante anche il supporto della Pro Loco, che per coinvolgere ancor di più il pubblico, ha organizzato, a margine degli eventi, iniziative collaterali nel segno della musica e del ballo.

Domenica 4 febbraio sarà allestita una postazione con dj e verrà organizzato uno spettacolo di musica anni 70/80 con un vocalist che trascinerà gli spettatori in canti e balli; domenica 11 ci sarà una manifestazione itinerante a cura del Gruppo Folk Arcobaleno, mentre martedì 13 spettacolo per grandi e piccini a tema Masha e Orso. Finito il carnevale, il mercoledì delle ceneri, giorno di digiuno e astinenza dalla carne, arriverà la festa della Salacca. E’ dedicata ad un pesce simile all’aringa ma meno pregiato e costoso. La festa si celebrerà nel quartiere Oltrarno, sulla golena del fiume, alla presenza anche di banchi di dolciumi, tra cui spicca la tradizionale mela caramellata. Non mancheranno attività per bambini e l’esibizione del Concerto Comunale.

Marco Corsi