Carnevale a Sansepolcro e Anghiari. Gli eventi tra febbraio e marzo

Sansepolcro si prepara a celebrare il Carnevale con il tradizionale evento all’insegna dell’allegria e della tradizione. Domenica 23 febbraio, il centro storico sarà invaso da maschere e musica per una giornata ricca di appuntamenti imperdibili. Il cuore della festa cambia location, mantenendo la verve di sempre. A causa dei lavori in corso in piazza Torre di Berta, il palco della festa verrà spostato in viale Armando Diaz, ma tutta la città sarà protagonista.

La manifestazione prenderà il via alle ore 15 con il ritrovo dei gruppi partecipanti a Porta Romana. Da lì avrà inizio la sfilata lungo via XX Settembre, che culminerà in viale Diaz. Alle 16.30, una giuria qualificata procederà con la valutazione dei gruppi mascherati e con la premiazione dei migliori partecipanti. Altra novità di quest’anno è la lotteria, organizzata dall’associazione Le Centopelli, che mette in palio un premio dal valore di mille euro. I biglietti saranno presto disponibili nei negozi del centro storico e l’estrazione si svolgerà sempre il 23 febbraio.

La giornata si concluderà alle 17.30 con una grande festa accompagnata da musica e intrattenimento; anche quest’anno, l’istrionico Andrea Franceschetti condurrà l’evento, coadiuvato da Silvia Epi. Per la terza volta, si ripropone la collaborazione con l’altro Carnevale della vicina Anghiari e che ha per protagoniste anche le rispettive maschere: SenzaBriglie per il Borgo e il Sambudellaio per il paese di Baldaccio. In base al patto di amicizia stipulato, ad Anghiari la festa verrà replicata la domenica successiva, 2 marzo, poi nel 2026 sarà Sansepolcro a ospitare il secondo appuntamento.

Le iscrizioni sono aperte già da qualche giorno e si ricorda che possono iscriversi non solo le associazioni cittadine, ma anche tutti i gruppi estemporanei che hanno voglia di mettersi in gioco per vivere un giorno di festa e divertimento. Per tutti gli interessati è possibile iscriversi tramite la mail [email protected] indicando il nome del gruppo, il tema e il numero approssimativo di coloro che ne fanno parte. L’amministrazione comunale di Sansepolcro rivolge l’invito a cittadini e visitatori a partecipare numerosi, per vivere insieme una giornata all’insegna del divertimento e della condivisione.