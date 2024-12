Carenza di personale al commissariato di Montevarchi: sindaci del Valdarno chiedono interventi urgenti

Il grido d’allarme lanciato nei giorni scorsi dal Coisp, coordinamento per l’indipendenza sindacale delle forze di polizia, sulla situazione riguardante il commissariato di Montevarchi e la carenza di personale sta tenendo banco tra i maggiori sindaci del Valdarno aretino che attendono, quanto prima, concrete risposte dal ministero dell’interno e dal dipartimento della pubblica sicurezza per cercare di inasprire un problema che sta colpendo non solo i principali centri della vallata ma anche le frazioni.

In queste ore prima Sergio Chienni, sindaco di Terranuova, e poi Valentina Vadi, presidente della conferenza dei sindaci, hanno voluto ribadire chiaro e forte il concetto espresso dal Coisp: "Il sindacato di Polizia ha stra-ragione - ha detto Chienni - al commissariato di Montevarchi ci sono 19 agenti, secondo i parametri del dipartimento di pubblica sicurezza dovrebbero essere 47.

I servizi e la sicurezza si garantiscono col personale impiegato a prevenire e a contrastare i reati. Chi di competenza è chiamato a dare risposte perché in questo momento la situazione è ben sotto i limiti minimi. Il nostro territorio se le merita". Gli fa eco Valentina Vadi che va dritta al nocciolo della questione considerato peraltro che il possibile potenziamento del commissariato non avverrà, come inizialmente auspicato, entro la fine dell’anno: "E’ una situazione sicuramente preoccupante - afferma - già quando qualche mese fa, abbiamo riunito, come Conferenza dei Sindaci del Valdarno, un tavolo con le associazioni di categoria, era emerso che il tema della sicurezza fosse uno dei più importanti e che stanno più a cuore ai cittadini e alle imprese.

Avere un commissariato di polizia così sotto organico è una situazione di forte criticità. Durante l’incontro del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica che si è svolto in Palazzo d’Arnolfo a San Giovanni Valdarno il 7 novembre avevamo chiesto a Prefettura e Questura di farsi portavoce con il Ministero per un rafforzamento numerico della dotazione organica del commissariato della Polizia di Stato di Montevarchi, entro la fine dell’anno.

Questo non è avvenuto e non avverrà a breve, pertanto la situazione attuale desta non poca apprensione. Mi auguro che gli organismi deputati possano quanto prima trovare una soluzione a questa pesante criticità che rende più vulnerabile e non sicuro il nostro territorio".