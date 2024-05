Carambola a Ponticino: imbocca con l’auto la scalinata e si ribalta

La bomba d’acqua di ieri pomeriggio ha colpito le strade nell’Aretino. In appena un’ora (quella in cui si sono concentrate le precipitazioni) ci sono stati ben tre incidenti tra Ponticino, San Giuliano, e Alberoro. A Ponticino un uomo di 37 anni è stato soccorso dai mezzi dell’emergenza urgenza dopo essersi cappottato a bordo della propria auto con la quale si era lanciato giù per una delle scalinate presenti nel centro storico ribaltandosi. Altri incidenti si sono verificati tra San Giuliano e Alberoro.