Carabinieri, controlli a tappeto In otto trovati alla guida ubriachi

Arezzo, 24 aprile 2023 – Nel fine settimana, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Arezzo hanno condotto, nella fascia oraria serale e notturna, dei controlli straordinari del territorio che si sono protratti nell’arco di tutto il weekend.

Consistente il dispositivo messo in campo, 10 gli equipaggi che sono stati dislocati nei punti di maggior criticità, sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica, sia dell’area urbana che delle zone industriali del capoluogo.

Approfondite perlustrazioni sono state svolte nelle zone in cui sono ubicate le aziende orafe aretine al fine di prevenire eventi predatori. Al termine dei controlli, fermati 118 tra autoveicoli e motocicli, identificate 284 persone, inoltre nel contempo servizi mirati alla prevenzione delle “stragi del sabato sera” e svolti con l’utilizzo dell’etilometro in dotazione, i Carabinieri hanno denunciato: quattro persone sorprese (tre uomini ed una donna tra i 55 ed i 32 anni) alla guida di veicoli in stato di ebbrezza alcolica e per cui è scattato anche l’immediato ritiro della patente di guida.

Due uomini, invece, a seguito di perquisizione personale, sono stati trovati in possesso di coltelli il cui porto non è apparso giustificato; infine, tre stranieri sono stati denunciati per violazione della normativa sull’immigrazione.