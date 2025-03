Caprese celebra Michelangelo. Le iniziative per il compleanno dell’artista del Rinascimento

Cinque secoli e mezzo dopo la sua nascita, Caprese celebra il suo "cittadino" più illustre: Michelangelo. L’artista simbolo del Rinascimento, autore di capolavori quali il "David" e la "Cappella Sistina", nacque infatti nel piccolo paese della Valtiberina il 6 marzo del 1475. Il Comune, con in testa il sindaco Marida Brogialdi, ha deciso di ricordare il grande artista con un anno di celebrazioni.

Si comincia nel pomeriggio di oggi, giorno dell’anniversario: il museo "Casa Natale" sarà sede di un incontro alla presenza dei cittadini e delle istituzioni. Nell’occasione, l’amministrazione comunale presenterà le iniziative per quest’anno, dedicato a Michelangelo. L’incontro vedrà la presenza del presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani; del presidente della Provincia di Arezzo, Alessandro Polcri e di altre istituzioni regionali. L’evento avrà inizio alle 16 e sono molti gli appuntamenti in programma: tra questi, l’annullo filatelico di un francobollo celebrativo di Michelangelo, emesso da Poste Italiane.

L’iniziativa sarà affiancata da una rassegna apposita: i visitatori potranno ammirare la mostra dei francobolli da tutto il mondo, raccolti e catalogati da Fabrizio Fabrini(nella foto), che nel corso della storia sono stati dedicati all’artista. Una collezione unica nel suo genere: nella sala del Castello sono presenti 170 cartelle con 10-12 pezzi al loro interno.

A seguire, il Comune di Caprese premierà con una borsa di studio gli studenti che si sono distinti per merito e profitto negli studi nell’ultimo anno scolastico/accademico. Infine, darà un riconoscimento alle associazioni del territorio e non mancherà un omaggio ai sindaci di Caprese Michelangelo, dal 1946 ad oggi, che hanno contribuito ad arricchire il territorio.

La struttura del museo "Casa Natale" ha sede in un antico castello medievale, un luogo simbolo di Caprese con oltre mille anni di storia. L’amministrazione comunale ha provveduto, nel corso dei mesi invernali, a svolgere alcuni lavori di manutenzione straordinaria. Non solo. Grazie a fondi della Regione Toscana, il Castello di Caprese sarà interessato da altri interventi improntati all’accessibilità, affinché tutti possano fruire degli spazi del museo. I dettagli verranno esposti nel corso dell’evento.

Dopodomani, sabato 8 marzo, in occasione dei 550 anni dal battesimo di Michelangelo a Caprese, verrà celebrata la Santa Messa nella chiesa di San Giovanni e a seguire, per gli amanti della natura e dello sport, è in programma un giro in bici dove si potranno visitare i principali luoghi di interesse storico in un percorso che partirà e si concluderà nel centro storico. L’evento è realizzato in collaborazione con la Polisportiva Michelangelo.

Per valorizzare il tema del rapporto tra le persone e i luoghi a cui sono legati, Roberta Rio, docente universitaria, introdurrà la sua conferenza sull’Effetto Topofilia, con attenzione particolare alla nascita di Michelangelo a Caprese, e accompagnerà le persone nel percepire il "genius loci" di un luogo così particolare.

Tra gli eventi in programma nel corso di marzo, c’è la residenza d’artista di una giovane e promettente scultrice di Pietrasanta, Jessica Ielpo, che realizzerà un’opera in marmo in omaggio a Michelangelo, da lasciare in dono al Museo.