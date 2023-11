Capodanno in piazza. La novità del Natale

Una grande festa in piazza la notte di San Silvestro. E’ questa la grande novità del cartellone natalizio di Montevarchi, presentato ieri pomeriggio nella suggestiva cornice del Palazzo del Podestà. In mezzo, tanti eventi tradizionali, che animeranno i week end e i giorni festivi. Si parte sabato 2 dicembre con l’accensione dell’albero di Natale. Fino all’Epifania, un tourbillon di eventi, messi in piedi dall’amministrazione comunale insieme alla Pro Loco, al Centro Commerciale Naturale e alle associazioni di categoria, con il contributo di alcuni sponsor. Mercati straordinari, il coinvolgimento delle scuole con i cori natalizi dei Comprensivi Magiotti, Mochi e Patrarca, il contest "Varchi di Natale.23" e ben otto mostre, tra cui quella dei Presepi e l’antologica di Mauro Capitani in Palazzo del Podestà e quella dell’associazione Fotoamatori Francesco Mochi nella chiesa di Cennano. Ci saranno poi la casa di Babbo Natale in via Roma, una parata Disney, intrattenimento per bambini, la parata dei folletti.

Non mancheranno il mercatino della neve, il mercatale in via Roma, concerti gospel e spettacoli dello Studio Danza Caroline sulle note dello Schiaccianoci. Il 31 dicembre, poi, in piazza Varchi, una serata con musica degli anni 70, 80 e 90 con uno spettacolo di luci laser e di ologrammi tridimensionali. Il cartellone natalizio a Montevarchi si concluderà sabato 6 gennaio con una proiezione di film per bambini allo Spazio Politeama e alle 17, in via Roma, con l’arrivo della Befana in vespa. Previste iniziative anche a Levane. Le luminarie riprodurranno una galleria in via Roma, ma sono previsti addobbi anche nelle frazioni di Moncioni, Mercatale, Levane, Levanella, Caposelvi, Rendola e Ricasoli. Arredi natalizi invece, oltre che in via Roma, anche in piazza Varchi e piazza Vittorio Veneto.

Marco Corsi