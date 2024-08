Canzonissima sposa la solidarietà. Raccolta fondi per Marco Pancrazi. E Berta Festival attende Bennato

di Claudio Roselli

Il divertimento senza dimenticare la solidarietà, con una serata dedicata a Marco Pancrazi, il giovane biturgense alle prese con la riabilitazione fisica dopo il grave incidente del maggio 2022. Già altre iniziative e manifestazioni tenutesi in città hanno pensato a lui (vedi per esempio la stracittadina calcistica fra Porta Romana e Porta Fiorentina) e così hanno deciso anche "I Citti del Fare" in occasione di "Canzonissima", l’appuntamento di carattere locale che domenica 25 agosto dalle 21,15 in poi animerà la terza serata di Berta Music Festival in piazza Torre di Berta a . "L’ingresso allo spettacolo è gratuito – ricorda Giuseppe Carbonaro, presidente dell’associazione ‘I Citti del Fare’ – ma chiunque potrà depositare un’offerta nell’apposita cassetta della raccolta fondi che andrà a beneficio del nostro sfortunato concittadino. A lui abbiamo deciso di devolvere il ricavato di quest’anno, dopo che nell’edizione 2023 avevamo messo insieme 1500 euro per il casco refrigerante da donare alla divisione oncologia dell’ospedale della Valtiberina". L’appuntamento con "Canzonissima" si avvale del ruolo fondamentale della Sestosenso Band, che cura la rassegna e l’evento più in generale e che rimarrà presenza fissa sul palcoscenico della piazza per accompagnare i 16 cantanti del posto, taluni anche giovani e protagonisti di una manifestazione all’insegna dell’allegria e ovviamente della musica, imperniata principalmente su brani scritti da cantautori italiani. "Abbiamo voluto confermare questa particolare serata – sono ancora parole di Carbonaro – per dare spazio agli appassionati della zona e quindi offrire loro l’opportunità di salire sul palco per dimostrare le loro doti canore. Ben contenti, poi, di abbinare il tutto con il contributo che vogliamo erogare a Marco Pancrazi".

Cresce nel frattempo l’attesa per i due importanti concerti che apriranno Berta Music Festival: il conto alla rovescia si sta esaurendo, perché fra cinque giorni – quindi venerdì 23 – sarà la volta di Edoardo Bennato, per il quale è previsto il pienone e sulla stessa direzione sta andando la tappa di sabato 24, quando a infiammare il pubblico sarà Max Gazzè. Intermezzo con "Canzonissima" ed epilogo lunedì 26 con Paolo Ruffini e il suo "Up & Down"; si entrerà nel vivo della rassegna mercoledì 21, quando per le 11,30 a Palazzo delle Laudi è in programma la presentazione ufficiale di Berta Music Festival (contestuale a quella delle Feste del Palio della Balestra) e in contemporanea si comincerà a montare i tre ordini di tribune in piazza. è entrata nel clou del calendario annuale degli eventi.