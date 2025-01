Cantieri, ecco la mappa : "Scuola e sede dei vigili pronte tra dodici mesi"

Cantieri Pnrr chiusi entro la fine del 2025 e numerosi interventi in dirittura d’arrivo entro la primavera. Castiglion Fiorentino ingrana la marcia proseguendo l’opera di riammodernamento della città. "Sta prendendo forma la Castiglion Fiorentino del futuro grazie anche ad un’opera di programmazione e pianificazione messa in atto in questi anni", conferma Devis Milighetti vicesindaco e assessore ai lavori pubblici. È proprio lui a fare il punto sullo stato dell’arte. "Si toccano tanti aspetti di Castiglion Fiorentino dalle scuole agli impianti sportivi, passando per migliorie per la fruibilità del centro storico, oltre ad interventi non più rimandabili legati al rischio idrogeologico". Per quanto riguarda i cantieri PNRR procedono speditamente quelli legati alla recupero degli Ex Macelli che prevedono la realizzazione di una sala espositiva con funzione anche di passaggio coperto urbano tra la piazza esterna e via dei Macelli, la sede della Polizia Municipale e un centro polivalente culturale.

L’altro intervento con i fondi europei in corso di realizzazione è della nuova scuola 0-6 sulle ceneri del campo sportivo de "La Spiaggina" Un investimento di oltre 4 milioni di euro finanziati per il 75% dal Pnrr che ha stanziato ben 3 milioni e centomila euro: la restante parte è a carico del municipio. "Entrambi i cantieri stanno avanzando piuttosto rapidamente, con conclusioni auspicate dei lavori per la fine del 2025" sottolinea Milighetti. Di concerto è in fase di progettazione il nuovo impianto sportivo di Montecchio Vesponi che andrà a sopperire quello della Spiaggina. Grazie al bando al finanziamento a fondo perduto del Ministero dello Sport "Sport e Periferie", Castiglion Fiorentino può contare su ben 700 mila euro per realizzare la nuova struttura che sorgerà nell’attuale area della Polisportiva Montecchio, già predisposta e concepita per più discipline sportive che può contare su una nuova area acquisita dal Comune. "La conclusione del progetto esecutivo è prevista per maggio– conferma ancora Milighetti - e si pensa di iniziare il cantiere nell’autunno. Accanto a questo ci sono già i cantieri attivi del campo sportivo E. Faralli , che ha visto l’inizio due mesi fa e che dovrebbe terminare entro la metà di febbraio". In questo stesso periodo dovrebbero terminare anche i lavori al parco Presentini nati con l’obiettivo di riqualificare l’intera area creando un collante ancora maggiore con il centro storico. Gli interventi sono finanziati, nell’ambito delle progettualità legate al centro commerciale naturale, in parte dalla Regione Toscana e fanno parte di un riordino complessivo voluto dall’amministrazione comunale.

Accanto a questo ci saranno tre interventi di cui uno in partenza entro la fine di gennaio sul rischio idrogeologico. "Uno importante è su via Cupa, che è la parallela di viale Mazzini, la strada di uscita dal centro storico. Si tratta di un intervento complesso di oltre mezzo milione di euro, a cui sommeranno altri due interventi sul rischio idrogeologico per circa 400 mila euro, collocati in due aree diverse, una è sempre l’area Via Valle di Chio-Fontesecca e l’altra invece è in prossimità del Ponte del Fosso Renello". È in consegna e in apertura anche una prima ala del complesso di Santa Chiara, l’ex collegio che ospitava gli studenti stranieri. I lavori sono conclusi ora e verrà data l’agibilità per la riapertura entro la fine del mese di gennaio", conclude Milighetti.

Laura Lucente