Camucia diventa spiaggia. Gli indizi su Jovanotti

di Laura Lucente

CORTONA

Oltre 400 metri quadrati di spiaggia, giochi d’acqua, gonfiabili colorati, palcoscenico delle grandi occasioni. Domani e domenica Piazza Chateaux Chinon a Camucia si trasforma per la due giorni della nuova avventura musicale e di divertimento Cautha Summer Fest. Una festa nata dalla pancia di una 60ina di volontari tutti under 25, che hanno messo in piedi una sfida ambiziosissima a cui, dovrebbe partecipare (condizionale d’obbligo perché la produzione non conferma ufficialmente) anche una guest star d’eccezione: Jovanotti. D’altronde il bel legame tra il cantante e i giovanissimi organizzatori è ormai assodato e il Jova non ha mancato in più occasioni di incoraggiarli, tanto da far arrivare in terra cortonese il progetto "SBAM! from Jova Beach Party" il format dj che lo ha accompagnato in giro per l’Italia e che sta allietando l’estate nelle principali località di mare. Un’occasione, dunque, spensierata anche per lui, fermo da molti mesi a causa dell’incidente in bici, per tornare a fare festa su un palcoscenico e abbracciare il pubblico in vista della maratona che lo attende nei palazzetti nel 2025. "Un’emozione grandissima poter dare vita ad un festival, una sfida che va oltre ogni aspettativa considerando che siamo nati da nemmeno 3 anni", sottolinea IacopoMancini presidente di Cautha. "Quello che ci riempie il cuore è l’entusiasmo di tutti i ragazzi e ragazze dell’associazione che stanno portando al traguardo questo progetto, corroborati dalla fiducia di tutti gli uffici comunali e delle realtà che gravitano nel territorio". I numeri, a giudicare dai biglietti venduti, sembrano già andare in quella direzione. Gli organizzatori puntano al sold out per entrambe le serate con 2000 partecipanti a serata. Quella di domenica, è inevitabilmente la serata più attesa, ma anche domani il pubblico non mancherà. Sul palcoscenico salirà il cantante Chiello diventato celebre con il gruppo FSK e la hit "Quanto ti vorrei", seguito dalla musica di Indie Power. Nella due giorni non mancherà la musica dei più conosciuti Dj della Valdichiana e non solo.