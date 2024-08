Cambio al vertice della Lega. Casucci fuori, dentro Rauti: "Pronti al dialogo con Meoni"

Cambio al vertice della Lega in Valdichiana. Arriva Antonio Rauti alla guida del Carroccio: sarà il nuovo commissario della sezione Cortona e Foiano. Politicamente è un segnale verso il ricompattamento con il sindaco di Cortona Luciano Meoni dopo lo strappo delle elezioni scorse.

La nomina è arrivata nelle ore scorse da parte del segretario provinciale della Lega Gianfranco Vecchi. L’avvicendamento arriva dopo le dimissioni presentate da Marco Casucci qualche settimana fa. Il vicepresidente del Consiglio regionale aveva preso le redini del partito in Valdichiana dopo le dimissioni di Lucia Lupetti che aveva deciso invece di appoggiare Luciano Meoni in corsa per il secondo mandato. Lupetti che adesso è diventata assessore al sociale nel secondo “governo“ Meoni. Casucci aveva traghettato il partito nel periodo elettorale portando l’appoggio della Lega alla candidatura a sindaco di Nicola Carini, in contrasto con il sindaco uscente Luciano Meoni. Meoni che poi verrà riconfermato primo cittadino al ballottaggio vinto con il candidato di centrosinistra Andrea Vignini. Carini si fermerà invece al 13,5%.

Adesso si apre un nuovo capitolo. O almeno, così sembrerebbe. "Siamo un partito aperto, vicino alla gente, parleremo con tutti in primis con l’Amministrazione Comunale". Prudenti le parole sia del segretario provinciale Vecchi che del neo commissario Rauti, notoriamente vicino a Meoni. "Ho rispettato la scelta del mio partito di non appoggiare Meoni, anche se la pensavo diversamente, personalmente ho un rapporto di amicizia con il sindaco, gli sono stato vicino nella fase del ballottaggio", ci spiega Rauti, carico ed energico in vista della nuova sfida. "Meoni ha dimostrato di essere un vincente e che può rappresentare il centrodestra, oltretutto è anche un uomo vicino alla Lega". Insomma gli ingredienti per un un nuovo riavvicinamento ci sono, anche se solo i fatti futuri confermeranno o meno questa ipotesi.

Intanto Rauti si è rimboccato le mani ed è già al lavoro. "Mi appresto con grande entusiasmo a dedicarmi a questo percorso, la mia prima fase sarà di sopralluogo, cioè di dialogo con i militanti del partito sia a Cortona che a Foiano, poi ci metteremo subito al lavoro", racconta. "La Lega è forte in Valdichiana - garantisce Rauti - adesso dobbiamo lavorare per riallacciare il rapporto sia con le persone che con per lavorare insieme per il territorio".

"A questo proposito ringrazio Casucci per il lavoro svolto e per essersi messo a disposizione del partito nel momento in cui è stato chiamato a ricoprire il ruolo di commissario della sezione Cortona e Foiano - dichiara Vecchi - auguro al suo successore Rauti e atutti i militanti e sostenitori della sezione un buon lavoro".

Luca Amodio