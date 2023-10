Cambia la raccolta differenziata. Arrivano i nuovi contenitori

di Sonia Fardelli

Nuovi contenitori per potenziare la raccolta differenziata a , ma anche per migliorare il servizio e il decoro urbano. E per riuscire a raggiungere in tre anni il 55% nella differenziata. è il primo comune del Casentino a intraprendere questo percorso insieme a Sei Toscana. L’intervento si inserisce in una complessiva revisione dei servizi che coinvolgerà tutto il territorio comunale e riguarderà, nei prossimi mesi, anche altri comuni del Casentino. Con la riorganizzazione saranno introdotte alcune importanti novità nel conferimento dei rifiuti: i nuovi cassonetti stradali, infatti, accoglieranno anche le raccolte differenziate dell’organico, del vetro e del multimateriale (plastica, alluminio, tetrapak), oltre a carta e indifferenziato, andando così a modificare l’attuale sistema di conferimento e raccolta.

"Sono molto soddisfatto di questo percorso perché prevede un miglioramento importante della raccolta per tutti i cittadini della nostra vallata – dice Filippo Vagnoli – Tutti i sindaci sono stati d’accordo per promuovere la stessa forma di raccolta per tutta la vallata. Con Sei Toscana andremo a cambiare i cassonetti per un decoro maggiore e soprattutto per aumentare la differenziata. Ci sarà una disponibilità maggiore di cassonetti per tutta la popolazione con batterie complete che aiuteranno tutti a incentivare la differenziata per poter raggiungere entro tre anni il 55% di avvio al riciclo come previsto dalla legge".

A partire da novembre inizierà l’attività di sostituzione delle attuali postazioni di raccolta stradale con nuovi contenitori. Per consentire a tutti i cittadini di effettuare una corretta raccolta differenziata, ogni postazione sarà allestita con cinque diversi contenitori, con l’adeguamento dei colori della raccolta allo standard europeo. "Si tratta di un passo importante per l’intero comprensorio – dice il presidente di Sei Toscana Alessandro Fabbrini – e lavoreremo con ancor più impegno per rispondere al meglio alle aspettative".