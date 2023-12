Calcit, un mese di mercatini. Tutti gli eventi

Sarà un dicembre pieno di iniziative per il Calcit del Valdarno Aretino, associazione che rappresenta un fiore all’occhiello nel tessuto sociale della vallata. Nata nel lontano 1991, in questi decenni, grazie alle continue donazioni e ad iniziative portate avanti costantemente nel tempo, il comitato autonomo lotta contro i tumori ha contribuito al potenziamento dei reparti oncologici dell’ospedale di Santa Maria alla Gruccia. Senza dimenticare altri progetti importanti come lo "Scudo", per l’assistenza domiciliare ai malati di tumore. Il gruppo di lavoro presieduto da Marco Ermini ha predisposto un programma ricchissimo, a partire dai mercatini di Natale. Sabato 9 dicembre saranno a San Giovanni in piazza Cavour dalle 9 alle 19, il giorno successivo a Terranuova Bracciolini in piazza della Repubblica dalle 19 alle 18 e a Montevarchi in via Roma sia al mattino che alla pomeriggio. Mercatini di Natale anche a Bucine in piazza del Monumento nelle mattinate di mercoledì 13 dicembre e mercoledì 20. Giovedì 14 dicembre ci sarà la cena degli auguri nei saloni della Basilica di San Giovanni Valdarno, il sabato successivo la consegna dei panettoni del Calcit Valdarno a Loro Ciuffenna in piazza don Mazzoni nella chiesa dell’Arcipretura, presso i locali dell’oratorio; la cerimonia è prevista dalle 14:30 alle 18. A concludere gli eventi sabato 16 e domenica 17 dicembre il mercatino di Natale a Levane in via Leona. Non mancherà anche quest’anno l’accensione dell’albero di Natale nel piazzale antistante l’ospedale di Santa Maria della Gruccia in programma mercoledì 6 dicembre alle 17. Un gesto che rappresenta la vicinanza dell’associazione ai malati.