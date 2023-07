Cade giovane motociclista a Poggio Bagnoli. In ospedale in codice giallo

Arezzo, 20 luglio 2023 – Incidente stradale ieri sera poco dopo le 22 in Valdarno. I mezzi dell’emergenza urgenza della Asl Tse sono intervenuti in località Poggio Bagnoli, nel comune di Laterina Pergine Valdarno, in via Nazionale, per un episodio che ha coinvolto un giovane motociclista. Il centauro, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo ed è caduto. Sul posto sono intervenuti l’ambulanza infermiezzata del Valdarno e a quella della Misericordia della Valdambra. Per i rilievi presenti i carabinieri. Il motociclista ferito, un ragazzo di 21 anni residente a Levane 21 anni, è stato trasportato in codice giallo presso l’ospedale della Gruccia