Caccia al bollino tricolore. Gli sconti in cento esercizi

Sono oltre 100 gli esercizi e le attività commerciali che in provincia di Arezzo e in città hanno aderito dallo scorso primo ottobre al trimestre anti-inflazione, l’iniziativa promossa dal Governo che prevede una serie di sconti su beni di prima necessità. Per tre mesi i prezzi di alcuni generi alimentari e non, rimarranno fissi, non cambieranno. Costi calmierati dunque per venire incontro al problema inflazione che attanaglia molte famiglie, ma anche scontistiche ad hoc.

Dal latte alla pasta, fino ai pannolini e ai farmaci da banco, passando anche per carne e pane. I prodotti sono riconoscibili grazie ad un apposito bollino che ogni supermercato o farmacia apporrà sui prodotti che rientreranno in questo speciale "carrello tricolore", come è già stato ribattezzato.

Ma quali sono questi esercizi commerciali e quali sono le farmacie che hanno aderito nell’aretino? Scorrendo l’elenco disponibile anche online ecco che nel territorio comunale di Arezzo figurano qualcosa come 17 farmacie e altrettanti supermercati (su 21) presenti nel comune. La mappa vede anche sei supermercati e negozi di alimentari aderenti a Bibbiena, tre a Cortona, Capolona, Foiano, San Giovanni Valdarno, Sansepolcro, cinque a Castiglion Fiorentino e sei a Montevarchi. Non mancano però le farmacie e se ad Arezzo oltre alle comunali figurano anche alcune private, la risposta del settore farmaceutico si estende anche nelle vallate. Basti pensare che dei 111 nominativi presenti nell’elenco ben 38 sono farmacie che proporranno quindi la possibilità di effettuare acquisti a prezzi calmierati.

L’iniziativa, come detto, durerà un trimestre, e quindi si protrarrà fino al 31 dicembre prossimo ma non è da escludere una eventuale proroga al termine ultime o magari ad un nuovo trimestre con l’arrivo del 2024. Nel frattempo la caccia al bollino è aperta con gli aretini che cercano soprattutto gli esercizi dopo poter effettuare le proprie compere.

L’elenco completo è disponibile sul nostro sito internet all’indirizzo www.lanazione.netarezzo e al tempo stesso è possibile consultarlo sul portale del Ministero delle imprese e del made in Italy.

