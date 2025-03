Bucine celebra la Festa della Donna con una serie di eventi

Arezzo, 07 marzo 2025 – La comunità di Bucine celebra la giornata internazionale per i diritti della donna con una serie di eventi organizzati dall'amministrazione comunale in collaborazione con l’associazione Eva con Eva, l’istituto comprensivo di Bucine e il Rotary Valdarno. Come è stato ricordato, questa ricorrenza non è solo un’opportunità di commemorazione, ma un momento per promuovere una cultura di rispetto reciproco, parità di genere ed educazione alla non violenza, alla diversità e all’uguaglianza, fondamentali per costruire una società migliore. La prima iniziativa si terrà domani alle ore 10:00 presso il Teatro Comunale di Bucine, dove verranno premiati gli elaborati degli studenti della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo di Bucine, che hanno partecipato al progetto “Educare, emozionare, sensibilizzare per trasformare – Violenza e non violenza tra le righe”, organizzato in collaborazione con l’associazione Eva con Eva e Diesis Teatrango.

A seguire, alle 12:00, nel cortile dell’Istituto Comprensivo di Bucine, verrà inaugurata una panchina rossa contro la violenza di genere, in collaborazione con Rotary Valdarno. Domani alle ore 17:00, presso la Biblioteca Comunale, si terrà invece un incontro dal titolo “Dal primo insulto alle aule di giustizia: i confini legali e gli strumenti di tutela”, per approfondire il tema della violenza di genere e la responsabilità penale. A seguire, alle 21:15, presso il Teatro Comunale di Bucine, l’Associazione Filodrammatica “La Fraschetta di Bucine” porterà in scena la commedia brillante in due atti di Camillo Vittici, “La rosa gialla”. Il copione, pur avendo un tono comico, affronta tematiche importanti come la violenza psicologica e il pregiudizio sociale, attraverso la storia di Amanda, una ragazza madre che subisce insulti e maldicenze da parte dei condomini.

Le iniziative si concluderanno lunedì 10 marzo, con l’inaugurazione di una seconda panchina rossa, sempre in collaborazione con Rotary Valdarno, presso il plesso scolastico di Ambra. Il programma, che coinvolge diverse iniziative, mira a sensibilizzare e far riflettere tutta la comunità, di tutte le età, sul ruolo delle donne e sull’importanza di combattere la violenza di genere, rendendo la giornata dell’8 marzo un momento di riflessione e partecipazione attiva per tutti.